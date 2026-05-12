“빠른 지역경제 회복을 위해”…구리시의회, 2차 추경안 신속 심의·의결

고유가 대응, 민생안정 중점…시민체감형 예산 220억원 증액

구리시의회 0 구리시의회 예산결산특별위원회 의원들이 12일 열린 제359회 임시회에서 2026년도 제2회 추가경정예산안을 심의하고 있다. /구리시의회

구리시의회가 중동전쟁 등의 여파로 가라앉은 지역경제의 발빠른 회복을 위해 시 집행부가 긴급 편성한 제2회 추가경정예산을 신속히 통과시켰다.구리시의회 예산결산특별위원회는 12일 열린 제359회 임시회에서 2026년도 제2회 일반 및 특별회계 추경안을 심의·의결했다.이번 추경안은 국제유가 상승과 물가 부담으로 어려움을 겪고 있는 시민과 운수업계를 지원하고, 재난 예방 및 대중교통 활성화 등 시민 생활과 밀접한 분야에 중점을 두고 편성됐다.추경안에는 고유가 피해지원금 138억3519만원뿐만 아니라 버스·택시 등 운수업계 유류비 6억952만원 증액, 화물업계 유가보조금 13억원 증액, 대중교통 이용 활성화를 위한 K-패스 사업 36억4800만원 증액, 재난 예방시설 정비사업 9억947만원 편성 승인 등의 내용이 담겼다.예결특위에 따르면 2차 추경 예산 규모는 기정액 대비 220억3634만원 증액된 총 8297억4686만원으로 원안 가결됐다.양경애 위원장은 "국제정세 불안과 고유가 여파로 시민들의 생활 부담이 커지고 있는 상황"이라며 "예산 심의 과정에서 시민 생활 안정과 시급한 민생 현안을 최우선으로 고려하고, 예산의 목적과 규모의 적정성을 면밀히 검토했다"고 밝혔다.