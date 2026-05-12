김영록 “이재명 정부 성공 위해 민주당과 끝까지 함께할 것”

“백의종군의 마음으로 헌신, 전남·광주 통합특별시 완수에 최선”

김영록 전남광주특별시장 예비후보 0 김영록 전 전남·광주통합특별시장 예비후보가 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민주당원과 전남광주시도민께 입장문을 발표하고 있다./이명남 기자

김영록 전 전남·광주통합특별시장 예비후보가 민주당 경선 과정에 대한 아쉬움을 나타내면서도 무소속 출마 가능성에는 선을 그으며 "이재명 정부의 성공과 전남·광주통합특별시 완수를 위해 민주당과 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.김 전 후보는 12일 오후 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민주당원으로서 민주당을 누구보다 사랑하고 응원한다"며 "건전한 비판을 통해 민주당이 더욱 강한 정당으로 성장하길 바란다"고 말했다.이어 "6·3 지방선거를 앞두고 치러진 민주당 경선과 관련해 다양한 의견과 지적이 나오고 있다"면서도 "무소속 출마는 바람직하지 않다고 생각한다. 지금은 분열보다 단결이 우선돼야 할 때"라고 강조했다.김 전 후보는 특히 "무엇보다 이재명 정부의 성공을 바란다"며 "이재명 정부의 성공이 곧 전남·광주의 미래"라고 밝혔다.그는 "이재명 정부가 성공해야 전남·광주에 약 20조원 규모의 재정 인센티브가 현실화될 수 있고, 지역의 미래를 위한 대한민국 남부권의 새로운 성장축도 조성될 수 있다"고 강조했다.또 "이번 지방선거와 함께 전남·광주는 전국 최초의 통합특별시로 새롭게 출발하게 된다"며 "전남도지사 임기를 마친 이후에도 '전남·광주 통합'의 첫 제안자로서 통합특별시의 성공과 발전을 위해 계속 뛰겠다"고 다짐했다.이어 "비록 후보의 길에서는 물러서지만, 백의종군의 마음으로 민주당과 함께하며 통합특별시의 성공적 출범과 지역 발전을 위해 끝까지 헌신하겠다"고 덧붙였다.지역 정가에서는 김 전 후보의 이번 입장 표명이 민주당 경선 이후 당내 갈등을 봉합하고, 전남·광주 통합특별시 출범을 위한 당내 결속을 다지는 메시지로 해석하고 있다.