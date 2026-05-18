“선거도 없이 당선”…조국혁신당 심경숙 양산시의원 후보 삭발 항의

양당 나눠 먹기식 2인 선거구가 민주주의 훼손 무투표 당선·선거제 개혁 촉구

20260518_100303 0 심경숙 조국혁신당 양산시의원 후보가 18일 양시시의회 앞에서 거대 양당 중심의 선거 구조를 비판하며 삭발 퍼포먼스를하고 있다./이철우 기자

경남 양산시 마선거구에서 무투표 당선이 확정된 가운데, 심경숙 조국혁신당 양산시의원 후보가 거대 양당 중심의 선거 구조를 강하게 비판하며 삭발 시위에 나섰다.심경숙 후보는 18일 양산시의회 앞에서 기자회견을 열고 "시민의 선택도 받기 전에 이미 당선된 것처럼 행동하는 더불어민주당·국민의힘 후보들의 모습에 분노한다"며 "무투표 당선은 민주주의를 훼손하는 의회 무임승차"라고 주장했다.이날 현장에서 삭발을 단행한 심 후보는 "선거구민들의 검증을 거치지 않은 '묻지마 당선'은 시민 주권을 박탈하는 행위"라며 "선거도 치르지 않은 채 의회에 입성하는 현실을 시민들에게 알리기 위해 삭발을 결심했다"고 밝혔다.심 후보는 이번 양산시의원 선거 마선거구 무투표 당선 사태의 원인으로 기존 3인 선거구였던 동면·양주동을 2인 선거구 두 곳으로 분할한 점을 지목했다. 그는 "양산시의원 선거 역사상 처음 벌어진 일"이라며 "결국 거대 양당이 각각 1석씩 의석을 나눠 갖는 구조가 고착화되면서 선거구민의 선택권이 사라졌다"고 비판했다.특히 "사송신도시는 LH 준공도 완료되지 않은 현안이 산적한 지역"이라며 "신도시 주민 상당수가 이번에 처음 지방선거에 참여하는 상황에서 검증과 심판 없이 당선이 결정된 것은 시민 입장에서 납득하기 어려운 일"이라고 강조했다.이어 "거대 양당 후보들이 선거 시작 전부터 '따 놓은 당선'이라며 사실상 축제 분위기를 만들고 있다"며 "후보 입장에서는 행운일지 몰라도 유권자 입장에서는 허탈하고 어처구니없는 현실"이라고 직격했다.심 후보는 전국적으로 증가한 무투표 당선 사례도 언급했다. 그는 "이번 6·3 지방선거 후보 등록 결과 전국에서 513명이 투표 없이 당선을 확정했다"며 "기초단체장 3명, 지방의원 510명으로 지방선거 이후 역대 최다 수준"이라고 밝혔다. 또 "경남에서도 양산을 비롯해 창원·의령 등에서 모두 8명이 무투표 당선됐다"고 덧붙였다.그러면서 "2인 선거구제는 결국 공천만 받으면 당선되는 구조를 만들고 있다"며 "'2인 선거구 쪼개기'로 인해 유권자의 투표권이 사실상 박탈당하고 있다"고 주장했다. 이어 "소수정당의 원내 진입 장벽을 낮추고 다양한 정치세력이 경쟁할 수 있도록 중대선거구제를 도입해야 한다"고 촉구했다.끝으로 심 후보는 "이제는 시민 선택 없이 정당 간판만으로 의회에 입성하는 정치를 끝내야 한다"며 "심경숙의 당선이야 말로 거대 양당의 횡포가 만든 '묻지마 당선'과 '의회 무임승차'를 심판하는 계기가 될 것"이라고 지지를 호소했다.