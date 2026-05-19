닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 ‘중계어르신센터’ 운영

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005442

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 19. 16:27

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 AI 로봇 기술을 활용한 운동기구로 맞춤형 운동을 하고 있다. /정재훈 기자
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 AI 로봇 기술을 활용한 운동기구로 맞춤형 운동을 하고 있다. 노원구는 구민회관을 리모델링한 노원구민의 전당에 어르신을 위한 복합문화공간을 조성했다. AI 기반 스마트 운동기구 10대가 설치된 스마트 건강실과 65세 이상 어르신이 저렴한 가격에 음료를 마실 수 있는 중계휴 카페, 어르신 문화공간 등 다양한 시설을 이용할 수 있다.
노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영2
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 스마트폰 활용 교육 프로그램을 듣고 있다. /정재훈 기자
노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영1
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 스마트폰 활용 교육 프로그램을 듣고 있다. /정재훈 기자
노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 중계휴 카페를 이용하고 있다. /정재훈 기자
노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영
19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 한 어르신이 중계휴 카페에서 키오스크로 음료를 주문하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

[단독] 경찰 內 덩치 키우는 국제협력…전문 역량 지속 강화해야

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째