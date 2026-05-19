[포토] 노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 ‘중계어르신센터’ 운영

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영 0 19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 AI 로봇 기술을 활용한 운동기구로 맞춤형 운동을 하고 있다. /정재훈 기자

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영2 0 19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 스마트폰 활용 교육 프로그램을 듣고 있다. /정재훈 기자

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영1 0 19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 스마트폰 활용 교육 프로그램을 듣고 있다. /정재훈 기자

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영 0 19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 중계휴 카페를 이용하고 있다. /정재훈 기자

노원구, 어르신 스마트 문화놀이터 '중계어르신센터' 운영 0 19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 한 어르신이 중계휴 카페에서 키오스크로 음료를 주문하고 있다. /정재훈 기자

19일 서울 노원구 중계어르신센터를 찾은 어르신들이 AI 로봇 기술을 활용한 운동기구로 맞춤형 운동을 하고 있다. 노원구는 구민회관을 리모델링한 노원구민의 전당에 어르신을 위한 복합문화공간을 조성했다. AI 기반 스마트 운동기구 10대가 설치된 스마트 건강실과 65세 이상 어르신이 저렴한 가격에 음료를 마실 수 있는 중계휴 카페, 어르신 문화공간 등 다양한 시설을 이용할 수 있다.