가평군, 생활체육 축제 100일 앞으로…대회 준비 ‘속도’

주요거점 카운트다운 알림판 설치…온라인 응원이벤트 진행

관광·숙박 통합정보 제공…현장 운영체계 전환 본격화

(가)경기도생활체육대회 ‘D-100’… 카운트다운 돌입2 0 가평군 홍보 캐릭터인 갓평이와 송송이가 20일 군청 민원실 앞에 설치된 경기도 생활체육대회 개막 카운트다운 알림판을 배경으로 포즈를 취하고 있다. /가평군

가평군이 100일 앞으로 다가온 장애인생활체육대회 등 생활체육 축제의 성공 개최를 위한 본격적인 준비에 들어갔다.가평군은 20일 군청, 가평종합운동장 등 주요 거점 10곳에 제20회 경기도장애인생활체육대회와 제37회 경기도생활체육대축전 개막 카운트다운 알림판 설치를 모두 마쳤다고 밝혔다.가평군에 따르면 제20회 경기도장애인생활체육대회는 8월 28일부터 29일까지, '제37회 경기도생활체육대축전'은 9월 11일부터 13일까지 군 일원에서 각각 열린다.이날 설치된 알림판은 대회 개막일까지 남은 날짜를 실시간으로 표시해 군민들의 관심을 이끌고, 대회 열기를 확산하는 데 역할을 할 예정이다.군은 온라인 홍보도 함께 진행한다. 이날부터 'D-100 갓평이 송송이 파이팅!'이라는 응원 댓글 이벤트가 시작됐으며, 군민과 방문객의 참여도 유도하고 있다.참여 방법은 가평군 공식 유튜브 채널에 올라온 홍보 영상을 시청한 후 응원 메시지를 남기고 인증하면 된다. 군은 추첨을 통해 참여자 100명에게 모바일 커피 쿠폰을 제공할 계획이며, 이 행사는 29일까지 이어진다.대회 관련 정보 접근성도 더 높였다. 올해 가평군 공식 누리집에서는 종목별 경기 일정은 물론, 지역 관광지와 숙박시설 정보까지 한 번에 안내해 선수단과 방문객 모두의 편의를 도울 예정이다.대회 준비가 본격화되면서, 현장 운영체계 구축도 서두르고 있다. 군 관계자는 "개막이 100일 앞으로 다가오면서 이제는 실질적인 운영 준비에 집중할 때"라며 "경기도민들이 가평의 자연과 스포츠를 함께 즐길 수 있도록 남은 기간 동안 행정력을 모으겠다"고 전했다.