“탄소 줄이면 경전철이 공짜”…용인시, 기후행동 기회소득 플러스 확대 운영

6월부터 경전철 이용 인증 시 지역화폐 100원 지급…하루 최대 2회 참여 가능

포 1

용인특례시는 시민들이 일상 속에서 탄소중립 활동을 실천할 수 있도록 6월부터 '기후행동 기회소득 플러스'사업에 경전철 이용 활동을 추가한다고 1일 밝혔다.기후행동 기회소득 플러스는 경기도의 '기후행동 기회소득' 사업에 용인시만의 특화 활동을 더한 프로그램이다. 지난해 말 기준으로 약 13만 명의 용인 시민이 참여하고 있다.시는 지난 4월부터 용인FC 홈경기가 열리는 미르스타디움에서 텀블러를 사용하는 시민에게 지역화폐 200원을 지급하는 활동을 이어가고 있다.이번에 새롭게 추가된 경전철 이용 활동은 친환경 대중교통 이용을 장려하기 위해 마련됐다. 시는 앞서 지난 4월 22일 '지구의 날'을 맞아 경전철 이용 인증 이벤트를 하루 동안 시범 운영했으며, 시민들의 관심과 참여를 바탕으로 정식 운영하게 됐다.참여를 원하는 시민은 '기후행동 기회소득' 앱에 가입한 뒤 경전철 플랫폼이 보이도록 인증사진을 촬영해 등록하면 된다. 참여자에게는 1회당 지역화폐 100원이 지급되며, 하루 최대 2회까지 참여할 수 있다.시 관계자는 "시민들이 생활 속에서 쉽고 자연스럽게 탄소중립을 실천할 수 있도록 참여형 활동을 확대하고 있다"며 "앞으로도 시민 참여를 높일 수 있는 다양한 탄소중립 실천 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.