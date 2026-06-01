김원기 의정부시장 후보 “생활속 불편 줄이고 주민 체감하는 변화 만들 것”

의정부2동·호원권 생활밀착 공약 발표

1 (2) 0 김원기 의정부시장 후보가 지난달 31일 한 유권자와 악수를 하고 있다./김원기 선거사무실

김원기 더불어민주당 의정부시장 후보가 1일 "호원예비군훈련장 이전 등 생활 속 불편을 줄이고 주민들이 체감하는 변화에 집중하겠다"고 말했다.김 후보는 이날 의정부2동과 호원1·2동 생활밀착형 공약을 발표하고 이같이 밝혔다.호원예비군훈련장 이전을 비롯한 호원복합체육센터 추진, 국도3호선~서부로 연결 나들목 개설사업 추진, 의정부의료원 기능 개선 등의 공약이 눈길을 끈다.김 후보는 "호원권과 원도심 주민들은 교통과 생활 인프라, 체육·복지 시설 부족 문제를 오랫동안 겪어왔다"며 "주민들이 실제 생활 속에서 체감할 수 있는 변화와 생활환경 개선에 집중하겠다"고 밝혔다.의정부2동의 겅우 의료 접근성을 높이고 지역 활력을 강화하는 데 초점을 맞춘다. 김 후보는 "청년 AI 창업교육지원센터 추진과 의정부의료원 진료 과목 특화 및 기능보강을 추진할 것"이라며 "버스도착안내시스템(BIT) 보급 확대와 테마 브랜드 골목상권 조성, 백석천 가로등 정비사업 추진, 캠프 라과디아 소공원 어린이 놀이터 조성 추진에도 박차를 가할 방침"이라고 강조했다.호원1동은 주민 숙원 사업 해결과 생활 여건 개선 중심으로 공약을 발표했다. 김 후보는 호원동 예비군훈련장 이전 추진과 중랑천 가로등 정비 및 편의시설 개선 계획을 밝혔다. 또 GTX-C 노선 지하화 협의 추진과 호원 원도봉 국민체육센터 추진, 호원 청춘식당 운영 방안도 제시했다. 이와 함께 공실주택을 활용한 청년주택 추진 계획도 발표했다.호원2동은 교통과 복지·생활체육 인프라 확충에 초점을 맞췄다. 김 후보는 호원복합체육센터 추진과 호원사회복지관 추진 계획을 밝혔다. 또 국도3호선~서부로 연결 나들목 개설사업 추진과 바둑경기장~신도6차아파트 연결도로 개설 추진, 버스도착안내시스템(BIT) 보급 확대 계획도 함께 제시했다. 초중고 무농약 쌀 급식 전면 시행 계획도 공약에 포함됐다.김 후보는 "예비군훈련장 문제와 교통망 개선, 의료원 기능 강화 등은 주민 생활과 직결된 현안들"이라며 "현장에서 들은 주민 목소리를 바탕으로 생활 속 불편을 줄이고 살기 편한 의정부를 만드는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.