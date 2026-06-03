양산시, 당곡천 0.11㎞ 구간 정비…2027년 완료 목표

8억원 들여 당곡천 미정비 구간 정비 착수

20260602_073743 0 양산시 원동면 용당리 당곡천 미정비 구간 모습./양산시청

경남 양산시가 집중호우와 태풍에 대비해 원동면 당곡천 미정비 구간에 대한 하천 정비사업을 본격 추진한다.3일 아시아투데이 취재를 종합하면 '당곡지구 일반하천 정비사업'은 원동면 용당리 1111-8번지 일원 당곡천 0.11㎞ 구간을 대상으로 축제 및 호안 정비공사를 시행하는 사업이다. 사업 기간은 2025년 9월부터 2027년 9월까지다.총사업비는 8억원 규모로 전액 시비로 충당된다. 이 가운데 1억원은 2025년까지 기투자됐으며, 2026년 제1회 추가경정예산을 통해 3억5000만원이 편성될 예정이다. 나머지 3억5000만원은 2027년 이후 투입된다.시는 올해 상반기 보상 절차를 완료했으며, 이달 중 공사를 발주할 계획이다.정비대상 구간은 하천 폭이 협소하고 호안이 불안정해 집중호우 시 범람 우려가 지속적으로 제기돼 온 곳이다. 시는 이번 정비사업을 통해 유수 흐름을 안정적으로 확보하고, 인근 주민의 생명과 재산 피해를 예방한다는 방침이다.특히 최근 기후변화로 국지성 집중호우가 잦아지는 가운데 미정비 하천 구간의 재해 대응 능력을 높여 침수 피해를 사전에 차단하는 데 사업의 목적이 있다.김동석 시 하천과장은 "미정비 하천 구간을 체계적으로 정비해 재해 위험을 낮추고 안전성을 강화할 것"이라며 "예산 확보와 공정 관리를 통해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 말했다.