박권현 청도군수 당선…재도전 끝에 민심 선택 받았다

2022년 패배 딛고 청도군수 선거 승리

박권현 청도군수당선 0 박권현 청도군수 당선인.

6·3 지방선거 경북 청도군수 선거에서 무소속 박권현 후보가 당선되며 청도군정의 새로운 변화를 이끌게 됐다.박 당선인은 2022년 제8회 전국동시지방선거에서 김하수 후보에게 3249표 차로 패배했지만, 이번 재도전에서 승리하며 청도군수에 당선됐다.박 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 결과는 박권현 개인의 승리가 아니라 청도의 변화를 열망하고 새로운 미래를 선택해 준 군민 모두의 승리"라며 감사의 뜻을 전했다.이어 "저를 지지해 주신 분들뿐 아니라 다른 후보를 지지한 군민들의 뜻도 하나의 청도를 위한 마음으로 받아들이고 포용하겠다"며 "모든 군민이 함께 만들어 준 소중한 결과를 가슴 깊이 새기겠다"고 말했다.그는 "어디를 가든 당당하고 자랑스러운 청도, 후손들에게 부끄럽지 않은 청도를 만들겠다고 약속했다"며 "이제 그 약속을 행동과 결과로 증명하겠다"고 강조했다.또 "편을 가르지 않고 모든 군민의 목소리에 귀 기울이는 군수, 말보다 발로 뛰는 군수가 되겠다"며 "초심을 잃지 않고 청도군민의 충직한 일꾼으로서 새로운 청도의 시대를 열어가겠다"고 밝혔다.한편 청도군의 올해 선거인 수는 3만7571명이며 총 투표자 수는 2만7284명으로 집계됐다. 최종 투표율은 72.6%로, 2022년 제8회 전국동시지방선거 당시 기록한 70.8%보다 1.8%포인트 높게 나타났다.