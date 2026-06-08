한온시스템 미국 캐리 공장, 포드 ‘Q1 인증’ 기념식

글로벌 제조 경쟁력 입증

전 세계 7개 공장서 Q1 인증 획득

품질, 납기, 기술력 엄격한 기준 충족

[사진자료1] 포드 Q1 인증서를 들고 있는 성호석 캐리 공장장(왼쪽부터)과 브랜디 스미스(Brandy smith) 포드 STA엔지니어, 브라이언 뱅크(Brian Bank) 포드 STA사이트 매니저 0 포드 Q1 인증서를 들고 있는 (왼쪽부터) 성호석 캐리 공장장, 브랜디 스미스 포드 STA엔지니어, 브라이언 뱅크 포드 STA사이트 매니저 / 제공=한온시스템

한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템의 미국 오하이오주 캐리 공장이 올해 초 획득한 포드 자동차의 최고 품질 인증인 'Q1 인증'을 기념하는 공식 행사를 개최했다.20일 한온시스템에 따르면 이번 인증으로 전 세계 주요 거점에 위치한 총 27개 공장에서 포드 Q1 인증을 획득하게 됐다. 이로써 아태·유럽·미주·중국 등 글로벌 전 지역을 아우르는 회사의 세계적 수준의 품질 관리 시스템과 제조 역량을 다시 한번 입증했다.Q1 인증을 유지하기 위해서는 품질 성과, 제조 역량, 보증, 납기 등 핵심 성과 지표에서 종합 점수 85점 이상을 유지해야 하며 탄탄한 운영 시스템과 환경 기준까지 충족해야 한다. 인증을 획득한 협력사는 향후 포드의 신규 비즈니스 입찰 시 우선 공급업체 지위를 부여받는 등 장기적인 파트너십 기회를 얻게 된다.브라이언 트루도 미주 지역 비즈니스 그룹 총괄 부사장은 "자동차 업계에서 포드 Q1은 품질 우수성, 제조 경쟁력, 고객 만족을 상징하는 영예로운 증표"라며 "이번 인증은 고객의 요구 조건과 기준을 충족하기 위해 최선을 다한 캐리 공장 임직원들의 헌신 덕분"이라고 소감을 전했다.성호석 캐리 공장장은 "캐리 공장은 포드를 지속 성장의 핵심 파트너로 소중히 여긴다"라며 "포드에 대한 우리의 약속을 상징하는 Q1 깃발을 자부심을 가지고 게양할 것이며 앞으로도 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 지속적인 개선에 집중하겠다"고 강조했다.