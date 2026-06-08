한국의 산티아고, 숲길 따라 걷는 치유의 하루

오는 13일 한티순교성지 일원서 치유와 성찰의 ‘한티한마당’ 개최

칠곡군 동명면 한티순교성지 잔디광장에서 수많은 관람객이 잔디밭 돗자리에 앉아 콘서트 무대를 관람하고 있다.(자료사진)/칠곡군 0 지난해 열린 한티가는길 개통 9주년 기념 행사 중 칠곡 동명면 한티순교성지 잔디광장에서 열린 콘서트를 즐기고 있는 관광객들./칠곡군

경북 칠곡군의 대표 도보여행길인 한티가는길이 개통 10주년을 맞아 순례와 치유, 문화가 어우러진 특별한 축제로 여행객들을 맞이한다.칠곡군은 오는 13일 한티순교성지 잔디광장 일원에서 '2026 한티가는길 걷기여행 한티한마당'을 개최한다고 8일 밝혔다. 한티가는길 개통 10주년을 기념해 마련된 이번 행사는 숲길을 걸으며 몸과 마음을 쉬어가는 여행형 축제로 꾸며진다.한티가는길은 왜관 가실성당에서 동명 한티순교성지까지 이어지는 45.6㎞ 구간이다. 19세기 초 천주교 박해 시기 신앙 선조들의 피난길을 바탕으로 조성됐으며, 2016년 개통 이후 역사와 자연, 치유를 함께 경험할 수 있는 걷기 여행지로 사랑받고 있다. 아름다운 숲길과 고즈넉한 풍경 덕분에 '한국의 산티아고'라는 별칭도 얻었다.행사는 오후 2시부터 밤 9시까지 이어진다. 먼저 1부 걷기 프로그램에서는 왕복 3㎞의 '누구나 코스'와 5㎞의 '종알종알 코스'가 운영된다. 참가자들은 숲길을 따라 걸으며 초여름 자연의 정취를 만끽할 수 있다.해 질 무렵에는 노을을 배경으로 한 문화 프로그램이 펼쳐진다. 배우 박중훈이 참여하는 토크콘서트와 달빛콘서트가 마련돼 여행객들에게 여유와 위로를 전한다.행사의 마지막은 야간 걷기 프로그램이 장식한다. 참가자들은 달빛이 비추는 숲길을 천천히 걸으며 한티가는길의 또 다른 매력을 경험하게 된다.축제장 주변에는 플리마켓과 로컬푸드 먹거리존도 운영된다. 칠곡의 농특산물과 지역 먹거리를 맛보며 지역의 정취를 느낄 수 있다.김재욱 군수는 "한티가는길은 숭고한 역사와 아름다운 자연이 함께하는 길"이라며 "개통 10주년을 맞아 마련한 이번 행사가 걷기를 통해 서로 소통하고 마음의 평화를 찾는 시간이 되길 바란다"고 말했다.