닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

“화성으로 공룡알 보러 가자”…市, 지질관광 콘텐츠 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002438

글자크기

닫기

화성시 박희범 기자

승인 : 2026. 06. 08. 16:25

Advertisements

Advertisements

체험형 교육·관광 프로그램 ‘웰컴 투 지오랜드’ 11월까지 운영
2-1. 화성국가지질공원 교육·관광 프로그램 웰컴 투 지오랜드 홍보 포스터(1)
화성특례시가 공룡알 화석산지 등 지질·생태자원을 활용한 관광 콘텐츠 강화에 나선다.

화성시는 화성국가지질공원의 대표 지질 명소를 직접 탐방하고 체험할 수 있는 교육·관광 프로그램 '웰컴 투 지오랜드'<포스터>를 11월까지 운영한다고 8일 밝혔다.

시민과 청소년들이 화성국가지질공원의 지질학적 가치와 생태환경을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 하겠다는 게 시가 밝힌 이번 프로그램 기획 취지다.

탐방 코스는 공룡알화석산지, 전곡항 층상응회암·제부도, 백미리해안, 우음도, 국화도 등 화성국가지질공원의 대표 지질명소를 중심으로 5개 코스로 구성됐다.

이번 프로그램은 참가 대상별 맞춤형 운영이 가장 주목받고 있다. 시는 초등학생을 대상으로 한 '지오랜드 탐험대'는 총 6회, 중학생 및 청소년 단체를 위한 '지오랜드 원정대'는 5회 진행된다고 전했다.

이와 함께 초등학생 이상 가족과 개인 참가자를 위한 프로그램도 6월부터 매월 1회씩 총 5회 운영할 예정이다.

정명근 시장은 "이번 프로그램이 화성국가지질공원의 우수한 자연 자원을 시민들이 보다 친숙하게 체험하고 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 화성의 지질·생태 자원을 활용한 다양한 교육·관광 콘텐츠를 발굴해 지속가능한 생태관광 활성화로 이어가겠다"고 말했다.
박희범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV