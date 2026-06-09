민주 “선관위 국조, 대통령 포함 주장은 정략적 술수”

내일 송기현 단장으로 한 '선거제도 개혁 TF' 출범
이주희 원내대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 이 원내대변인은 "선거 관리 업무에 정부나 국회가 개입하는 것 자체가 문제"라며 대통령 내지 다른 정부 기관이 선거 관리 업무 조사 대상이 될 수 없는 상황임에도, 이를 된다고 보는 시각 자체는 사안을 정략적으로 이용하려는 것"이라고 지적했다.
장동혁 대표 등이 주장하는 '특검 우선 추진'에 대해서도 선후 관계를 들어 선을 그었다. 이 원내대변인은 "특검을 배제하는 것이 아니며, 민주당은 법률 개정과 개헌까지 포함해 조직 쇄신을 위해 할 수 있는 모든 일을 하겠다는 입장"이라면서도 "특검이 먼저냐 국조가 먼저냐의 차원이 아니라 지금 당장 시급하게 진상을 규명할 수 있는 제도적 수단이 국조이기 때문에 야당과 협의해 이를 먼저 열겠다는 것"이라고 했다.
그는 국정조사 진행 과정에서 위법 사항이 드러날 경우 제기될 수 있는 일부 지역 재선거 가능성에 대해서는 "재선거 여부를 판단하는 주체는 국회가 아니며, 법과 원칙에 따라 처리돼야 할 문제"라며 "진행되는 소송이나 소청 등 법적 절차를 예의주시하겠다"고 밝혔다.
민주당은 선관위 사태 대응과 제도 개선을 위해 '선거제도 개혁 TF'를 구성하고 오는 10일 첫 회의를 연다. TF 단장은 송기헌 의원이 맡았으며, 김영배·박상혁·이해식·박균택·박희승·이정헌·이주희·임미애 의원 등 총 9명으로 구성됐다.