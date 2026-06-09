與정진욱 “소쿠리 투표에 용지 부족까지…선관위 ‘원포인트 개헌’으로 뜯어고쳐야”

감사원 직무감찰 허용·상근제 전환·임기 단축 등 4대 개혁안 제시
정진욱 의원은 9일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최근 발생한 투표용지 부족 사태는 단순한 실수가 아닌 선관위의 업무 해태와 기강 해이에서 비롯된 예정된 참사"라고 규정하며 이같이 밝혔다.
정 의원은 "지난 2022년 '소쿠리 투표' 논란 이후 선관위가 수차례 '셀프 개혁'을 공언했으나, 실질적인 변화 없이 흐지부지됐다"며 "국민의 신뢰를 상실한 선관위에 더 이상 자정 능력을 기대할 수 없다"고 지적했다.
그는 "헌법재판소가 감사원의 선관위 채용비리 직무감찰을 '권한 없는 행위'로 판단하면서 선관위는 사실상 성역화됐다"며 "현행 체제에서는 국회 국정감사조차 정치적 통제에 불과할 뿐 실질적인 징계나 제재가 불가능하다"고 꼬집었다.
정 의원은 선관위의 독립성은 유지하되 책임성을 강화하기 위해 감사원의 직무감찰을 가능하게 하는 헌법 조항 손질, 중앙선관위원장 및 위원의 상근체제 전환, 고착화된 '고인물 조직' 탈피를 위한 위원 임기 6년에서 단축, 각급 선관위원 선정 방식의 유명무실 탈피 등 4가지 개혁안을 제시했다.
정 의원은 "선거 관리의 중립성과 독립성은 보장되어야 마땅하지만, 권한이 있는 곳에는 반드시 책임이 따라야 한다"며 "이번 사태를 계기로 선관위가 진정으로 국민 앞에 책임을 지는 기관으로 거듭날 수 있도록 국회가 앞장서서 헌법적 개혁을 완수해야 한다"고 강조했다.
끝으로 정 의원은 "묵묵히 현장에서 애쓰는 일선 선관위 직원들은 본연의 임무에 더욱 충실해 달라"고 당부했다.