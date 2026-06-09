닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

‘여야 동수’ 파행 우려 깬 경기도의회…‘협치·정책’ 두 토끼 잡고 피날레

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260609010003068

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 06. 09. 15:08

Advertisements

Advertisements

여야정협치위원회 제도화로 극심한 대립 극복 상설 소통 체계 구축
전국 최초 조례시행추진관리단 운영, 입법부터 사후 관리 강화
김진경 의장
경기도의회 김진경 의장이 9일 제11대 경기도의회 마지막 정례회를 개회하며 환하게 웃고 있다. /경기도의회
출범 당시 '여야 동수'라는 극단적 대립 우려 속에서 출발했던 제11대 경기도의회가 협치와 혁신적인 정책 실험을 성공적으로 마무리하며 4년간의 대장정을 마무리한다.

경기도의회는 9일 제391회 정례회 개회식을 시작으로 제11대 의회의 마지막 의정 활동 및 임기 종료 절차에 돌입했다. 이번 의회는 단순한 갈등을 넘어 상설 협치 기구 마련과 전국 최초의 정책 조직 운영을 통해 지방자치의 새로운 이정표를 세웠다는 평가를 받는다.

김진경 경기도의회 의장은 이날 열린 제391회 정례회 개회식에서 지난 4년을 도민의 삶을 위한 해법을 찾는 풀뿌리 민주주의의 현장으로 회고하며 임기 종료를 앞둔 소회를 밝혔다.

김 의장은 "제11대 의회는 여야 의석이 팽팽한 균형을 이뤄 의회 마비에 대한 우려가 그 어느 때보다 컸다"며 "하지만 상설 소통 기구인 '여야정협치위원회'를 제도화해 대립을 극복하고, 민생 현안을 상시 논의하는 시스템을 안착시킨 것이 가장 큰 성과"라고 강조했다.

의회가 보여준 '정책 중심의 조직 혁신'도 주목받는 대목이다. 경기도의회는 현장의 목소리를 예산과 사업으로 연결하는 '의정정책추진단'을 가동해 지역 맞춤형 성과를 냈다.

특히 전국 광역의회 최초로 통과된 조례가 도민의 삶에 미치는 영향을 사후 점검하는 '조례시행추진관리단'을 운영, 입법부터 사후 관리까지 책임지는 고도화된 정책 의회의 면모를 입증했다.

김 의장은 임기 내내 추진해 온 '지방의회법 제정'과 '자치분권 확대'에 대한 당위성도 재차 피력했다. 김 의장은 "이는 단순한 권한 확대가 아니라, 인구 1400만의 거대 지자체인 경기도의 민생을 실질적으로 책임지기 위한 '생존형 요구'였다"며 "그동안 의회가 쌓아온 치열한 고민들이 향후 대한민국 지방자치가 독립성과 전문성을 확보하는 데 중요한 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다.
엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기