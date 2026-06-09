‘여야 동수’ 파행 우려 깬 경기도의회…‘협치·정책’ 두 토끼 잡고 피날레

여야정협치위원회 제도화로 극심한 대립 극복 상설 소통 체계 구축

전국 최초 조례시행추진관리단 운영, 입법부터 사후 관리 강화

김진경 의장 0 경기도의회 김진경 의장이 9일 제11대 경기도의회 마지막 정례회를 개회하며 환하게 웃고 있다. /경기도의회

출범 당시 '여야 동수'라는 극단적 대립 우려 속에서 출발했던 제11대 경기도의회가 협치와 혁신적인 정책 실험을 성공적으로 마무리하며 4년간의 대장정을 마무리한다.경기도의회는 9일 제391회 정례회 개회식을 시작으로 제11대 의회의 마지막 의정 활동 및 임기 종료 절차에 돌입했다. 이번 의회는 단순한 갈등을 넘어 상설 협치 기구 마련과 전국 최초의 정책 조직 운영을 통해 지방자치의 새로운 이정표를 세웠다는 평가를 받는다.김진경 경기도의회 의장은 이날 열린 제391회 정례회 개회식에서 지난 4년을 도민의 삶을 위한 해법을 찾는 풀뿌리 민주주의의 현장으로 회고하며 임기 종료를 앞둔 소회를 밝혔다.김 의장은 "제11대 의회는 여야 의석이 팽팽한 균형을 이뤄 의회 마비에 대한 우려가 그 어느 때보다 컸다"며 "하지만 상설 소통 기구인 '여야정협치위원회'를 제도화해 대립을 극복하고, 민생 현안을 상시 논의하는 시스템을 안착시킨 것이 가장 큰 성과"라고 강조했다.의회가 보여준 '정책 중심의 조직 혁신'도 주목받는 대목이다. 경기도의회는 현장의 목소리를 예산과 사업으로 연결하는 '의정정책추진단'을 가동해 지역 맞춤형 성과를 냈다.특히 전국 광역의회 최초로 통과된 조례가 도민의 삶에 미치는 영향을 사후 점검하는 '조례시행추진관리단'을 운영, 입법부터 사후 관리까지 책임지는 고도화된 정책 의회의 면모를 입증했다.김 의장은 임기 내내 추진해 온 '지방의회법 제정'과 '자치분권 확대'에 대한 당위성도 재차 피력했다. 김 의장은 "이는 단순한 권한 확대가 아니라, 인구 1400만의 거대 지자체인 경기도의 민생을 실질적으로 책임지기 위한 '생존형 요구'였다"며 "그동안 의회가 쌓아온 치열한 고민들이 향후 대한민국 지방자치가 독립성과 전문성을 확보하는 데 중요한 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다.