함께 선관위 때리지만… 국조 힘싣는 與, 정권 책임론 겨눈 野

9일 국회에서 국민의힘 주진우(가운데), 최수진(왼쪽), 박충권 의원이 당론으로 발의한 '제9회 전국동시지방선거 선거 부정 및 국민 참정권 침해 의혹 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'을 의안과에 제출하고 있다. /연합