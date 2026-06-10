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통합과 도약 밑그림 그린다…청도군수직 인수위 출범

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청도 박영만 기자

승인 : 2026. 06. 10. 10:01

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인수위
청도군수직 인수위원회는 9일 청도군 농업기술센터 대회의실에서 출범식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다/청도군
박권현 청도군수 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 군정 인수 작업에 착수하며 새로운 군정 비전과 운영 체계를 마련한다.

청도군수직 인수위원회는 9일 청도군 농업기술센터 대회의실에서 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

이날 박 당선인은 인수위원들에게 위촉장을 전달하고 원활한 군정 인수와 군정 운영 방향 정립에 힘써 줄 것을 당부했다.

인수위원회는 박종규 전 청도군 기획실장을 위원장으로 각 분야 전문가 15명으로 구성됐다.

인수위는 앞으로 군정 주요 사업과 예산 운용 현황, 지역 현안 등을 점검하고 민선 9기 핵심 정책 과제를 정리할 계획이다.

또 부서별 업무보고를 통해 현재 추진 중인 사업의 진행 상황을 살펴보고 지역 발전을 위한 중장기 전략과 군민 체감형 정책 발굴에 집중할 방침이다.

이와 함께 선거 과정에서 제시한 공약의 실현 가능성을 검토하고 우선 추진 과제를 선정하는 등 민선 9기 군정 운영 방향과 실행 전략도 마련한다.

박권현 당선인은 "청도의 통합과 도약을 바라는 군민의 뜻을 무겁게 받아들이고 있다"며 "군정 전반을 면밀히 살펴 군민이 변화를 체감할 수 있도록 소통과 공감을 바탕으로 청도의 발전을 이끌어 가겠다"고 말했다.
박영만 기자

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