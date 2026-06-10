닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

안성시, 중부권 광역급행철도 조기착공 위한 여론조성 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260610010003456

글자크기

닫기

안성 박희범 기자

승인 : 2026. 06. 10. 16:50

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이달 말까지 범국민 집중 서명운동 기간 지정…사회단체 등 중심 참여 독려
1 (교통정책과) 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위한 범시민 서명운동 개시 (1)
안성시 관계자들이 시내 모처에서 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위해 시민들을 상대로 서명운동을 펼치고 있다. /안성시
경기 안성시가 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위한 여론 조성에 적극 나서고 있다.

안성시는 지난 3월부터 추진 중인 '중부권 광역급행철도 조기 착공 범국민 서명운동'의 성공적인 마무리를 위해 6월을 집중 서명운동 기간으로 지정하고 공공기관과 사회단체 등을 중심으로 참여를 확대해 나갈 방침이라고 10일 밝혔다.

중부권 광역급행철도는 서울 잠실에서 안성을 거쳐 청주국제공항까지 연결하는 총연장 134㎞ 규모의 광역철도 사업으로, 총사업비는 약 9조원으로 추산된다고 시는 설명했다. 시는 중부권 광역급행철도 구축 시 동신일반산업단지 등 산업 기반과 연계한 지역 발전은 물론 고삼호수와 금광호수 등 주요 관광지 접근성 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

현재 중부권 광역급행철도 사업에 대한 한국개발연구원(KDI)의 민자 적격성 조사가 진행 중이며, 올해 하반기 결과가 나올 예정이다. 적격성 조사를 통과하면 제3자 제안공고, 사업시행자 지정, 실시계획 승인 등의 절차를 거쳐 2030년 하반기 착공이 추진될 것으로 예상된다.

시는 철도 조기 착공을 위한 지역사회의 공감대 형성을 위해 온라인과 오프라인 서명운동을 병행하면서 시청과 읍·면·동 행정복지센터를 비롯해 각종 행사장과 공동주택 등에 서명부를 비치해 시민 참여를 유도할 계획이다.

수집된 서명부에 대해 시는 국토교통부와 한국개발연구원에 전달할 예정이며, 민자 적격성 조사 과정에서 정책성 분석 자료로 활용할 것으로 전망된다.

왕규용 시 교통정책과장은 "중부권 광역급행철도는 수도권과 중부권을 연결하는 핵심 광역교통 인프라"라며 "안성시와 진천군, 청주시는 오는 7월 말 국토교통부에 최종 서명부를 제출하고 사업 조기 추진을 건의할 계획"이라고 말했다.
박희범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

[단독] 경찰, 감찰체계 ‘감사관실’로 일원화…수사비위 책임성 강화

[단독] 경찰, 대형署 수사과 쪼갠다…경정급 과장 보직 신설 협의

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

돌발 ‘시크릿 포즈’ 요청에도 미소…한선화 대처에 네티즌 ’호평‘

[단독] 코레일 자회사, 네트웍스 등 3곳으로 통합 유력

지금 뜨는 뉴스

‘역대급 환급’에 수요 몰리는 ‘갤S26’…통신사 번호이동 경쟁

주행거리 1007㎞…BMW iX3, 프리미엄 EV 판 흔든다

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론