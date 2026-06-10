안성시, 중부권 광역급행철도 조기착공 위한 여론조성 강화

이달 말까지 범국민 집중 서명운동 기간 지정…사회단체 등 중심 참여 독려

1 (교통정책과) 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위한 범시민 서명운동 개시 (1) 0 안성시 관계자들이 시내 모처에서 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위해 시민들을 상대로 서명운동을 펼치고 있다. /안성시

경기 안성시가 중부권 광역급행철도 조기 착공을 위한 여론 조성에 적극 나서고 있다.안성시는 지난 3월부터 추진 중인 '중부권 광역급행철도 조기 착공 범국민 서명운동'의 성공적인 마무리를 위해 6월을 집중 서명운동 기간으로 지정하고 공공기관과 사회단체 등을 중심으로 참여를 확대해 나갈 방침이라고 10일 밝혔다.중부권 광역급행철도는 서울 잠실에서 안성을 거쳐 청주국제공항까지 연결하는 총연장 134㎞ 규모의 광역철도 사업으로, 총사업비는 약 9조원으로 추산된다고 시는 설명했다. 시는 중부권 광역급행철도 구축 시 동신일반산업단지 등 산업 기반과 연계한 지역 발전은 물론 고삼호수와 금광호수 등 주요 관광지 접근성 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.현재 중부권 광역급행철도 사업에 대한 한국개발연구원(KDI)의 민자 적격성 조사가 진행 중이며, 올해 하반기 결과가 나올 예정이다. 적격성 조사를 통과하면 제3자 제안공고, 사업시행자 지정, 실시계획 승인 등의 절차를 거쳐 2030년 하반기 착공이 추진될 것으로 예상된다.시는 철도 조기 착공을 위한 지역사회의 공감대 형성을 위해 온라인과 오프라인 서명운동을 병행하면서 시청과 읍·면·동 행정복지센터를 비롯해 각종 행사장과 공동주택 등에 서명부를 비치해 시민 참여를 유도할 계획이다.수집된 서명부에 대해 시는 국토교통부와 한국개발연구원에 전달할 예정이며, 민자 적격성 조사 과정에서 정책성 분석 자료로 활용할 것으로 전망된다.왕규용 시 교통정책과장은 "중부권 광역급행철도는 수도권과 중부권을 연결하는 핵심 광역교통 인프라"라며 "안성시와 진천군, 청주시는 오는 7월 말 국토교통부에 최종 서명부를 제출하고 사업 조기 추진을 건의할 계획"이라고 말했다.