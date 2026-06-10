공공건설 업무도 스마트화된다…GH, PIS 본격 가동

온라인 실시간 심사 모니터링, 양방향 소통 기능 대폭 강화

데이터 분석 통한 정책 수립 및 완전한 디지털화 추진 계획

경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경사진_가로형 0 경기주택도시공사(GH) 전경./GH

경기주택도시공사(GH)가 공공건설 행정의 디지털 전환과 데이터 기반 고도화를 목표로 구축한 '사전검토 정보시스템(PIS)'이 본격적인 운영에 들어갔다.10일 GH에 따르면 이날부터 가동을 시작한 PIS는 경기도 공공건설지원센터가 주도해 도입됐으며, 기존 아날로그 방식의 업무 체계를 스마트 환경으로 전환하는 데 중점을 두고 있다.공공건설 사전검토 제도는 설계 착수 이전 단계에서 공공사업의 타당성, 부지 적합성, 향후 운영 계획 등을 종합적으로 검증해 예산 낭비를 방지하고 공공가치를 높이기 위해 시행되며 경기도 공공건설서비스 지원 조례에 근거해 운영된다.이번에 도입된 PIS는 그동안 산발적으로 관리되던 공공건설·건축 사업계획 서류와 검토 이력을 데이터베이스(DB)로 통합 관리하는 것이 핵심이다. 이를 통해 센터는 접수된 사업의 진행 상황과 심사 일정 등을 실시간으로 추적·관리할 수 있는 고도화된 플랫폼을 확보하게 됐다. 심사 과정에서 도출되는 모든 정량·정성적 정보가 자산화돼 향후 정책 수립을 위한 기초 통계자료로 활용될 예정이다.신청기관의 행정 편의성도 향상됐다. 기관 관계자들은 온라인으로 심사 진행 현황을 실시간 모니터링할 수 있으며, 시스템 내 신설된 의견 등록 창구를 통해 센터와 양방향 소통이 가능해졌다. 관련 행정 문서도 시스템 내에 체계적으로 누적돼 보안성과 보존성이 강화됐다.경기도 공공건설지원센터는 앞으로 PIS에 축적되는 데이터를 분석해 사업 유형별 처리 기간, 규모별 현황 등 다양한 통계 지표를 도출할 계획이다. 또 온라인 접수 기능까지 통합하는 단계별 고도화 사업을 추진해 사전검토 업무의 완전한 디지털화를 목표로 하고 있다.김용진 GH 사장은 "이번 정보시스템 구축이 사전검토 행정의 투명성과 효율성을 높이고 신청기관의 접근성을 강화하는 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 데이터 중심 행정을 통해 도민들이 신뢰할 수 있는 공공건설 지원 서비스를 제공하겠다"고 강조했다.