닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

“李지선 인식 공감”… 몸 낮춘 정청래

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260611010003697

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 06. 10. 17:52

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

선거후 첫 최고위서 '당청 갈등' 수습
친청계 일부 반발… 책임론 불씨 남아
李 '尹에 빗댄' 이지은 與대변인 사퇴
정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 굳은 표정을 짖고 있다. /이병화 기자
정청래 더불어민주당 대표가 10일 6·3 지방선거 책임론을 둘러싼 이재명 대통령의 경고에 고개를 숙였다. 그러나 당내 '친청(친정청래)계'로 분류되는 인사들 사이에서는 이 대통령의 당 지도부 비판에 반발하는 듯한 발언이 잇따르면서 당청 갈등의 불씨가 완전히 꺼지지 않았다는 관측이 나온다.

정 대표는 이날 지방선거 이후 처음 열린 최고위원회의에서 "이 대통령의 지방선거 평가와 인식에 공감한다"며 "반성할 것은 반성하겠다"고 밝혔다. 지난 8일 이 대통령이 지방선거 결과에 대해 "최소한 성공은 아니다"라며 당 지도부를 겨냥한 데 대해 수긍하며 한발 물러선 것이다. 정 대표의 이 같은 발언은 전날 이 대통령의 출국 환송 행사에서 배제되며 불거진 당청 갈등 논란을 수습하려는 행보로도 풀이된다.

다만 정 대표 측 인사들 사이에서는 이 대통령의 선거 평가에 거리를 두는 발언이 이어졌다. 최민희 의원은 이날 오전 라디오 인터뷰에서 이 대통령의 '선거 실패' 인식에 선을 그으며 "지선은 절반의 실패이자 절반의 성공"이라고 말했다.

최 의원은 이재명 정부 출범 이후 국정 성과와 민심의 괴리를 언급하는 과정에서 윤석열 전 대통령도 소환했다. 그는 "바닥 민심은 '수출 호황이라는데 내 삶은 윤석열 때와 달라진 게 없다'고 느끼고 있었다"고 했다.

정 대표의 지역구인 서울 마포을과 인접한 마포갑 지역위원장을 맡고 있는 이지은 대변인도 전날 유튜브 방송에서 이 대통령과 윤 전 대통령을 함께 언급해 논란을 키웠다. 이 대변인은 '이 대통령이 당권 구도에 개입하는 것 아니냐'는 취지의 대화 도중 "제가 윤석열 정권 시절 정치를 시작했다"며 "윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕했었는데, 대통령이 지금 이걸 하시는 건가라는 생각이 들었다"고 말했다. 발언 직후 친명(친이재명) 지지층에서는 "이 대통령을 윤석열에 비유한 것 아니냐"는 등 비판 목소리가 커졌고, 이 대변인은 "언어의 정제됨이 부족했다"며 당일 자진 사퇴했다.
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

[단독] 경찰, 감찰체계 ‘감사관실’로 일원화…수사비위 책임성 강화

[단독] 경찰, 대형署 수사과 쪼갠다…경정급 과장 보직 신설 협의

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

돌발 ‘시크릿 포즈’ 요청에도 미소…한선화 대처에 네티즌 ’호평‘

[단독] 코레일 자회사, 네트웍스 등 3곳으로 통합 유력

지금 뜨는 뉴스

‘역대급 환급’에 수요 몰리는 ‘갤S26’…통신사 번호이동 경쟁

주행거리 1007㎞…BMW iX3, 프리미엄 EV 판 흔든다

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론