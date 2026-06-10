“李지선 인식 공감”… 몸 낮춘 정청래

친청계 일부 반발… 책임론 불씨 남아
李 '尹에 빗댄' 이지은 與대변인 사퇴
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정 대표는 이날 지방선거 이후 처음 열린 최고위원회의에서 "이 대통령의 지방선거 평가와 인식에 공감한다"며 "반성할 것은 반성하겠다"고 밝혔다. 지난 8일 이 대통령이 지방선거 결과에 대해 "최소한 성공은 아니다"라며 당 지도부를 겨냥한 데 대해 수긍하며 한발 물러선 것이다. 정 대표의 이 같은 발언은 전날 이 대통령의 출국 환송 행사에서 배제되며 불거진 당청 갈등 논란을 수습하려는 행보로도 풀이된다.
다만 정 대표 측 인사들 사이에서는 이 대통령의 선거 평가에 거리를 두는 발언이 이어졌다. 최민희 의원은 이날 오전 라디오 인터뷰에서 이 대통령의 '선거 실패' 인식에 선을 그으며 "지선은 절반의 실패이자 절반의 성공"이라고 말했다.
최 의원은 이재명 정부 출범 이후 국정 성과와 민심의 괴리를 언급하는 과정에서 윤석열 전 대통령도 소환했다. 그는 "바닥 민심은 '수출 호황이라는데 내 삶은 윤석열 때와 달라진 게 없다'고 느끼고 있었다"고 했다.
정 대표의 지역구인 서울 마포을과 인접한 마포갑 지역위원장을 맡고 있는 이지은 대변인도 전날 유튜브 방송에서 이 대통령과 윤 전 대통령을 함께 언급해 논란을 키웠다. 이 대변인은 '이 대통령이 당권 구도에 개입하는 것 아니냐'는 취지의 대화 도중 "제가 윤석열 정권 시절 정치를 시작했다"며 "윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕했었는데, 대통령이 지금 이걸 하시는 건가라는 생각이 들었다"고 말했다. 발언 직후 친명(친이재명) 지지층에서는 "이 대통령을 윤석열에 비유한 것 아니냐"는 등 비판 목소리가 커졌고, 이 대변인은 "언어의 정제됨이 부족했다"며 당일 자진 사퇴했다.