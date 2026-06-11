고양시, 여름철 집중호우 대비 고강도 대응체계 본격 가동

시민 안전 지키기 위해 여름철 24시간 재난대응 경찰·소방 유관기관 연계 대응

재해 취약계층 골든타임 확보, 재해예방 5개 사업 추진 등 침수 위험 근본적 개선 나서

고양시가 여름철 재난 전방위 대응체계 가동을 위해 자연재난대비 관계부서 회의 갖고 있다./고양시 0 고양시가 여름철 재난 전방위 대응체계 가동을 위해 최근 개최한 자연재난대비 관계부서 회의 모습. /고양시

고양특례시가 해마다 빈번해지는 여름철 국지성 집중호우에 대비해 여름철 재난 전방위 대응체계를 본격 가동한다. 특히 매년 잦아지는 국지성 집중호우에 대비해 시민의 생명과 재산 보호를 우선하고자 선제적이고 입체적인 재해예방 활동에 돌입한다는 계획이다.고양시는 침수 피해가 잦은 저지대 지역을 중심으로 대규모 재해예방사업을 실시하는 한편, 재난 취약계층을 위한 빈틈없는 보호대책 마련에도 집중한다고 11일 밝혔다.시가 본격 추진하는 대규모 재해예방 사업으로는 성사천 유역 홍수 피해를 예방하기 위해 덕양구 강매동 일원에 추진 중인 '강매 자연재해위험개선지구 정비사업'이 있다. 이미 지난 3월 본격적인 공사에 돌입, 사업이 완료되면 분당 4060톤의 배수능력을 갖춘 대용량 고효율 펌프와 4만7400㎡ 규모의 유수지를 구축하는 등 집중호우 시 성사천 수위를 신속하게 낮춰 도심 침수를 획기적으로 줄일 수 있게 될 전망이다.또한 집중호우로 인해 주거지 및 농경지 등 저지대 침수가 빈번했던 관산동 두포천 일대 정비 사업도 본격적인 궤도에 올랐다. 시는 지난해 3월 행정안전부 공모사업에 참여해 총사업비 468억원 규모의 예산을 확보한 바 있다.현재는 확보된 예산을 바탕으로 기본 및 실시설계를 진행 중이다. 특히 관산지구의 재해 원인을 다각도로 검토하고 지형적 특성과 토지 이용 상태 등 특수성을 충분히 반영해 실효성 있는 정비 계획을 완성할 방침이다.시에 따르면 지난해 8월 시간당 100mm가 넘는 극한호우가 내려 덕양구 능곡동과 행신동 등 일부 지역이 침수되는 피해를 겪은 바 있다. 이에 시는 이 같은 피해가 반복되지 않도록 빗물받이, 지하차도, 배수펌프장, 반지하주택, 공동주택 지하주차장, 하천변 산책로, 급경사지, 야영장 등 침수 위험시설에 대해 선제적인 점검과 관리실태 파악을 실시했다.이를 바탕으로 인명피해가 우려되는 지하차도, 하천변 산책로, 산사태 위험지역 등 총 44곳을 '인명피해 우려지역'으로 지정해 집중관리한다. 또 위기 상황 시 주관적인 판단을 배제하고 객관적 지표에 따라 대응할 수 있도록 사전통제 기준을 구체적으로 정량화했다.특히 각 지역의 지형과 주거 특성을 반영한 주민대피계획을 수립해 한층 정교하고 세밀한 대응체계를 마련한 점도 눈에 띈다. 거동이 불편한 노약자, 장애인 등 우선대피 대상자를 사전에 명확히 선정해 골든타임 내에 안전하게 대피할 수 있도록 지역 사정에 정통한 직능단체 회원들을 1:1 대피 조력자로 지정하는 등 현장 중심의 인적 안전망을 대폭 강화했다.이밖에도 시는 동행정복지센터 현장대응능력 강화로 최일선 재난 방어선 구축, 여름철 24시간 재난대응 시스템 본격 가동, 경찰·소방 등 유관기관과 연계 대응 등을 통해 시민의 안전망 대폭 강화해 나아간다는 계획이다.시 관계자는 "여름철 재난으로부터 시민을 보호하는 일을 최우선 핵심과제로 생각하고 현재 진행 중인 재해 예방 사업 현장과 시설물의 위험 요소를 원천 차단하는 전방위적인 안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.