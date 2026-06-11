손배찬 파주시장 당선인 “시민과의 약속 반드시 실천”

11일 파주시 지방정부준비위원회에 따르면 손 당선인은 전날 파주시민회관 소공연장에서 파주시선거관리위원회로부터 당선증을 수령했다.
손 당선인은 당선증을 받은 뒤 "파주의 변화와 발전을 바라는 시민 여러분의 뜻을 무겁게 받아들이고 있다"며 "당선의 기쁨보다 시민의 기대에 부응해야 한다는 책임감이 더욱 크게 다가온다"고 소감을 밝혔다.
이어 "이번 선거 결과는 특정 개인의 승리가 아니라 더 나은 파주를 만들어 달라는 시민 여러분의 명령"이라며 "시민과의 약속인 공약을 하나하나 꼼꼼히 점검하고 실천해 새로운 파주, 더욱 발전하는 파주를 만들어 가겠다"고 강조했다.
손 당선인은 앞으로 인수위원회 활동을 통해 주요 현안을 점검하고 민선 시정 운영의 밑그림을 마련하는 한편, 시민과의 약속 이행을 위한 준비에 본격적으로 나설 예정이다.
손 당선인은 "시민의 목소리를 최우선으로 경청하고 소통과 협치를 바탕으로 시정을 운영하겠다"며 "파주의 미래 성장동력을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.