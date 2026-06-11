손배찬 파주시장 당선인 “시민과의 약속 반드시 실천”

당선증 수령 후 민선 9기 시정 운영 방침 밝혀

손배찬 파주시장 당선인의 당선증 수령 모습/파주시 지방정부 준비위원회 0 손배찬 파주시장 당선인(오른쪽)이 10일 파주시민회관 소공연장에서 파주시선거관리위원회로부터 당선증을 수령한 후 기념촬영을 하고 있다. /파주시 지방정부 준비위원회

손배찬 파주시장 당선인이 소통과 협치를 기반에 둔 새로운 시정을 펼치겠다는 자신의 약속을 실현하기 위한 첫발을 뗐다.11일 파주시 지방정부준비위원회에 따르면 손 당선인은 전날 파주시민회관 소공연장에서 파주시선거관리위원회로부터 당선증을 수령했다.손 당선인은 당선증을 받은 뒤 "파주의 변화와 발전을 바라는 시민 여러분의 뜻을 무겁게 받아들이고 있다"며 "당선의 기쁨보다 시민의 기대에 부응해야 한다는 책임감이 더욱 크게 다가온다"고 소감을 밝혔다.이어 "이번 선거 결과는 특정 개인의 승리가 아니라 더 나은 파주를 만들어 달라는 시민 여러분의 명령"이라며 "시민과의 약속인 공약을 하나하나 꼼꼼히 점검하고 실천해 새로운 파주, 더욱 발전하는 파주를 만들어 가겠다"고 강조했다.손 당선인은 앞으로 인수위원회 활동을 통해 주요 현안을 점검하고 민선 시정 운영의 밑그림을 마련하는 한편, 시민과의 약속 이행을 위한 준비에 본격적으로 나설 예정이다.손 당선인은 "시민의 목소리를 최우선으로 경청하고 소통과 협치를 바탕으로 시정을 운영하겠다"며 "파주의 미래 성장동력을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.