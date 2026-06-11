금감원, 증권사에 고위험·쏠림 투자 영업 경고

시장 변동성 확대에 감사 간담회 개최

해외투자 광고·이벤트 내부통제 점검

"투자수익만 강조하는 영업 엄정 대응"

금융감독원 0 /금융감독원

국내외 증시 변동성이 확대되는 가운데 금융감독원이 증권사들을 향해 고위험·쏠림 투자 권유 자제를 주문하고 나섰다. 특히 해외주식 투자 열풍 속 수익률만을 강조하는 광고와 마케팅이 투자자 피해로 이어질 수 있다고 보고 내부통제 강화에 나설 것을 당부했다.금융감독원은 11일 12개 증권사 감사들을 대상으로 '시장 변동성 대응 강화를 위한 내부감사 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 미래에셋·한국투자·삼성·NH투자·KB·신한·하나·키움·메리츠·대신증권 등 종합금융투자사업자 10곳과 토스증권, 카카오페이증권이 참석했다.금감원은 최근 글로벌 불확실성 확대로 주식·외환시장의 변동성이 커진 상황에서 증권사들의 해외투자 중개·광고 과정에 대한 내부통제 점검이 필요하다고 판단했다. 특히 투자수익만을 부각하거나 특정 부문에 대한 고위험·쏠림 투자를 권유하는 영업 행위에 대해 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔다.서재완 금감원 금융투자부문 부원장보는 "투자수익만을 강조하며 특정 부문에 대한 고위험·쏠림 투자를 광고·권유하는 무책임한 영업행태에 대해서는 엄정 대응하겠다"고 말했다.최근 해외주식 관련 마케팅 경쟁이 치열해지는 가운데 투자자들이 환율 변동 위험에 과도하게 노출되지 않도록 주의해야 한다는 점도 강조했다. 증권사 감사 조직에는 영업 현장을 면밀히 살피고 투자자의 과도한 기대심리를 자극하는 영업 행태가 없는지 점검해 달라고 주문했다.금감원은 이날 해외주식 광고와 이벤트 운영 과정, 해외 현지 브로커 관리 체계, 외화예탁금 이용료율 산정 방식 등을 점검 사항으로 제시했다. 이와 함께 해외주식 과당매매 여부와 손실이 큰 계좌에 대한 모니터링도 강화할 필요가 있다고 설명했다.금감원은 앞으로도 시장 변동성이 확대될 경우 투자자 피해가 발생하지 않도록 증권사들의 영업 관행과 리스크 관리 체계를 지속 점검할 방침이다.