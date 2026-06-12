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사회 노동·환경·복지

고용 쇼크에 긴급 점검회의…노동부 “제조·건설·청년 고용 총력 대응”

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 06. 12. 17:47

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취업자 수 17개월 만에 감소 전환…제조업·건설업 부진 확대
고용유지지원금 안내 강화…위기지역·특별고용지원업종 추가 지정 검토
5월 취업자 4만명 감소…'중동쇼크'에 1년5개월만에 마이너스
6월 11일 서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. /연합뉴스
5월 취업자 수가 17개월 만에 감소세로 돌아서면서 정부가 고용상황 긴급 점검에 나섰다. 제조업과 건설업 부진이 이어지는 가운데 청년 취업자 감소 폭까지 커지자, 정부는 현장 중심의 고용위기 대응 체계를 가동하기로 했다.

고용노동부는 12일 권창준 차관 주재로 본부 주요 간부와 7개 지방고용노동관서장이 참석한 가운데 '고용상황 점검회의'를 열었다고 밝혔다. 이번 회의는 5월 고용동향 악화에 따른 김영훈 노동부 장관의 긴급 지시로 마련됐다.

전날 국가데이터처가 발표한 5월 고용동향에 따르면 지난달 취업자 수는 전년 동월보다 4만명 줄었다. 취업자 수가 감소한 것은 17개월 만이다. 고용률도 63.3%로 전년보다 0.5%포인트 하락하며 2개월 연속 내림세를 보였다.

업종별로는 제조업 취업자가 14만명 줄었고 건설업도 4만명 감소했다. 중동전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 상승 등 대외 불확실성이 누적되면서 주요 산업의 고용 여건이 악화되고 있다는 게 노동부의 판단이다. 청년 취업자 수도 25만5000명 줄어 청년층 고용 부진도 이어졌다.

권 차관은 "중동전쟁이 장기화됨에 따라 고용상황이 언제 회복될지 예단하기 어려운 상황"이라며 "일시적 경기변동이 고용위기로 이어지지 않도록 제조업 등 피해기업에 고용유지지원금 활용 등을 적극 안내하겠다"고 밝혔다.

노동부는 지방자치단체, 업종별 협회·단체 등과 소통을 강화해 고용위기 징후가 나타나는 지역과 업종을 집중 점검할 방침이다. 필요할 경우 고용위기 선제대응지역을 추가 지정하거나 특별고용지원업종 지정을 검토하기로 했다.

추가경정예산 등을 통해 추진 중인 위기지역 지원사업과 청년 뉴딜 프로젝트도 신속히 집행되도록 점검한다. 제도나 지침상 한계로 집행이 지연되는 경우에는 보완 방안도 마련한다는 계획이다.

권 차관은 지방고용노동청에 "업종별·지역별로 세세한 부분까지 고용상황을 점검하되 특히 하청업체 등 경기상황에 가장 취약한 곳을 면밀히 점검해야 한다"고 말했다. 이어 "일선 현장에서 발견한 보완 필요 사항을 본부와 신속히 공유하고, 본부는 필요한 대책을 유연하고 신속히 마련해야 한다"며 "지방청과 본부가 유기적으로 협력해 위기 대응에 총력을 다해달라"고 당부했다.
김남형 기자

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