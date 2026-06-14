소백산 품은 영주, 농촌에서 머무는 여행상품 확대

농촌크리에이투어 지원사업 선정…체류형 관광 본격 추진

영주 0 2024년 '탐미여행 소백산 자락'을 주제로 한 촌캉스 테마투어 운영 모습/영주시

경북 영주시가 농림축산식품부 공모사업에 선정되면서 선비문화와 농촌자원을 활용한 체류형 관광상품 운영에 들어간다.경북 영주시는 농림축산식품부가 주관하는 '2026년 농촌크리에이투어 지원사업'에 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.농촌크리에이투어는 농촌의 다양한 자원을 활용해 차별화된 관광 콘텐츠를 개발하고 농촌관광 활성화를 지원하는 사업이다. 시는 2024년 '탐미여행 소백산 자락'을 주제로 촌캉스 테마투어를 운영해 관광객들의 호응을 얻었다.시는 그동안의 운영 경험을 바탕으로 올해 '영주에서 아보하(Aboha·아주 보통의 하루)'를 새로운 관광 브랜드로 선보인다. 선비문화와 자연환경, 문화유산을 연계한 체류형 관광상품을 중심으로 관광객 유치에 나설 계획이다.주요 프로그램은 마을 스테이를 활용한 체류형 관광상품으로 구성된다. 남녀 매칭형 체험 프로그램인 '아보하 썸데이', 제철 식재료를 활용한 로컬푸드 체험 프로그램 '아보하 제철 약초밥상', 계절 풍경을 활용한 걷기·러닝·야외활동 프로그램 '아보하 벚꽃소풍(가을소풍)' 등이 운영된다.대표 프로그램인 '아보하 썸데이'는 자연과 음식, 요가, 명상을 접목한 1박 2일 체험형 프로그램이다. 오는 20~21일과 27~28일 두 차례 진행될 예정이다.이번 사업에는 총 2억5000만원이 투입된다. 영주시는 '풍기인삼축제', '무섬외나무다리축제' 등 지역 대표 축제와 연계해 관광객 체류시간을 늘리고 사업 효과를 높인다는 방침이다.강매영 시 유통지원과장은 "농촌체험휴양마을과 협력해 지역 농촌자원과 관광 콘텐츠를 체계적으로 연계하겠다"며 "다시 찾고 싶은 영주를 만들어 생활인구를 확대하고 농촌지역 경제에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.