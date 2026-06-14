닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

소백산 품은 영주, 농촌에서 머무는 여행상품 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260614010004452

글자크기

닫기

영주 장성훈 기자

승인 : 2026. 06. 14. 09:43

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

농촌크리에이투어 지원사업 선정…체류형 관광 본격 추진
영주
2024년 '탐미여행 소백산 자락'을 주제로 한 촌캉스 테마투어 운영 모습/영주시
경북 영주시가 농림축산식품부 공모사업에 선정되면서 선비문화와 농촌자원을 활용한 체류형 관광상품 운영에 들어간다.

경북 영주시는 농림축산식품부가 주관하는 '2026년 농촌크리에이투어 지원사업'에 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

농촌크리에이투어는 농촌의 다양한 자원을 활용해 차별화된 관광 콘텐츠를 개발하고 농촌관광 활성화를 지원하는 사업이다. 시는 2024년 '탐미여행 소백산 자락'을 주제로 촌캉스 테마투어를 운영해 관광객들의 호응을 얻었다.

시는 그동안의 운영 경험을 바탕으로 올해 '영주에서 아보하(Aboha·아주 보통의 하루)'를 새로운 관광 브랜드로 선보인다. 선비문화와 자연환경, 문화유산을 연계한 체류형 관광상품을 중심으로 관광객 유치에 나설 계획이다.

주요 프로그램은 마을 스테이를 활용한 체류형 관광상품으로 구성된다. 남녀 매칭형 체험 프로그램인 '아보하 썸데이', 제철 식재료를 활용한 로컬푸드 체험 프로그램 '아보하 제철 약초밥상', 계절 풍경을 활용한 걷기·러닝·야외활동 프로그램 '아보하 벚꽃소풍(가을소풍)' 등이 운영된다.

대표 프로그램인 '아보하 썸데이'는 자연과 음식, 요가, 명상을 접목한 1박 2일 체험형 프로그램이다. 오는 20~21일과 27~28일 두 차례 진행될 예정이다.

이번 사업에는 총 2억5000만원이 투입된다. 영주시는 '풍기인삼축제', '무섬외나무다리축제' 등 지역 대표 축제와 연계해 관광객 체류시간을 늘리고 사업 효과를 높인다는 방침이다.

강매영 시 유통지원과장은 "농촌체험휴양마을과 협력해 지역 농촌자원과 관광 콘텐츠를 체계적으로 연계하겠다"며 "다시 찾고 싶은 영주를 만들어 생활인구를 확대하고 농촌지역 경제에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기