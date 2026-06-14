與조승래 “李 ‘책임의 언어’는 정청래 저격 아닌 국정 책임 강조 차원”

국힘 "선관위 국정조사에 청와대 포함해야" 요구엔 "정치공세" 응수

민주당-06 0 아시아투데이 이병화 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장이 14일 국회에서 당무 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

14일 조승래 더불어민주당 사무총장은 이재명 대통령의 '책임의 언어' 메시지가 정청래 민주당 지도부에 대한 지적이라는 해석에 대해 반박했다. 6·3 지방선거 이후 전당대회를 앞두고 계파 간 분열 양상이 심화하는 상황에서, 단합과 국정 책임을 강조하려는 취지로 풀이된다.조 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 이 대통령이 유럽 순방 중 소셜미디어에 올린 글이 정청래 대표를 비롯한 여당 지도부를 겨냥한 것이라는 시각에 대해 "대통령의 뜻을 왜곡하는 것"이라고 반박했다. 그는 "대통령도 여당의 구성원이다. 지방선거 이후 어떤 자세를 가지고 국정 운영을 해야 할 것인지에 대해 책임성을 강조한 말씀으로 이해한다"고 말했다. 이어 "이를 특정 인사 혹은 지도부로 좁혀서 접근하는 것은 부적절하며, 대통령을 다른 정치적 의도로 이용하는 것"이라고 밝혔다.이와 함께 민주당은 6·3 지방선거에 대한 본격적인 평가 작업에 착수했다. 조 사무총장은 "6·3 지방선거 재보궐선거 평가위원회 공동위원장에 이재영 민주연구원장과 홍창민 전 서울시당 공천관리위원장을 임명했다"고 밝혔다. 위원회에는 이연희 전략위원장과 모경종 의원, 외부 인사인 최우리 변호사, 문소영 전 서울신문 편집국장 등이 합류했다.오는 8월 17일 대전에서 개최 예정인 전당대회 준비 일정도 공개됐다. 조 사무총장은 "오는 16일 중앙위원회에서 당헌 개정안 부칙안을 정리한 뒤, 24일 최고위원회와 26일 당무위원회를 거쳐 전당대회준비위원회 설치를 의결할 계획"이라고 말했다. 현재 전국 254개 지역위원장에 대한 공모 작업이 진행 중이다.정 대표의 연임 도전 시 대표직 사퇴 시점에 대해서는 과거 전례를 따르겠다는 입장이다. 조 사무총장은 "당헌·당규상 당직 출마를 위한 사퇴 시한은 명시되어 있지 않다"면서도 전당대회 준비의 중립성과 당무 연속성 두가지 조율이 이뤄질 것이라고 밝혔다.아울러 정 대표가 언급한 보완수사권 전면 폐지 법안에 대해서는 "정 대표의 일관된 소신"이라며 "당내에 다양한 의견이 존재하는 사안인 만큼 국회 원구성이 마무리되는 대로 법제사법위원회를 중심으로 본격적인 토론을 진행하겠다"고 밝혔다.한편, 조 사무총장은 국정조사 대상에 청와대를 포함해야 한다는 국민의힘의 요구에 대해 "참정권 침해 사태를 근본적으로 해결하기보다 해당 사안을 정치적으로 악용하려는 의도"라고 비판했다.