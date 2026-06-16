[카드뉴스] 올여름 우리집에 전기요금 폭탄?!…지금 우리 집도 해당되는지 확인해 보세요.

[카드뉴스] 올여름 우리집에 전기요금 폭탄?!
무심코 하는 행동이 전기요금을 늘릴 수 있습니다.
매일 반복되는 작은 습관이 큰 차이를 만듭니다.
지금 우리 집도 해당되는지 확인해 보세요.
① 멀티탭 전원을 끄지 않는다
사용하지 않는 전자제품도 대기전력을 소비할 수 있습니다.
멀티탭 전원을 끄는 습관이 절약에 도움이 됩니다.
② 에어컨을 자주 껐다 켠다
반복적으로 전원을 켜고 끄면 냉방 효율이 떨어질 수 있습니다.
적정 온도로 유지하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.
선풍기와 함께 사용하면 냉방 효과를 높이는 데 도움이 됩니다.
③ 에어컨 필터를 청소하지 않는다
먼지가 쌓이면 냉방 효율이 떨어질 수 있습니다.
정기적인 필터 청소는 전력 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
2~4주에 한 번씩 점검하는 습관을 들여보세요.
④ 냉장고를 너무 꽉 채운다
공기 순환이 어려워져 냉각 효율이 떨어질 수 있습니다.
적당한 공간을 유지하면 냉기를 더 고르게 전달할 수 있습니다.
음식은 약 70% 정도만 채우는 것이 관리에 도움이 됩니다.
⑤ 세탁기를 조금씩 자주 돌린다
적은 빨래를 여러 번 세탁하면 전기 사용량이 늘어날 수 있습니다.
빨래를 모아서 한 번에 세탁하는 것이 효율적입니다.
세탁 횟수를 줄이는 것만으로도 절약 효과를 기대할 수 있습니다.
⑥ 오래된 조명을 계속 사용한다
오래된 조명은 LED보다 전력 소비가 큰 경우가 많습니다.
LED 조명으로 교체하면 에너지 효율을 높일 수 있습니다.
⑦ 충전기를 계속 꽂아둔다
사용하지 않는 충전기는 대기전력이 발생할 수 있습니다.
사용 후 플러그를 뽑는 습관이 절약에 도움이 됩니다.
멀티탭 스위치를 함께 활용하면 더욱 편리합니다.
전기요금 아끼는 집의 공통점
사용하지 않는 전원은 바로 끄기
에어컨과 냉장고를 꾸준히 관리하기
작은 절약 습관을 매일 실천하기
오늘의 작은 실천이 다음 달 전기요금을 바꿀 수 있습니다.