[카드뉴스] 올여름 우리집에 전기요금 폭탄?!…지금 우리 집도 해당되는지 확인해 보세요.

[카드뉴스] 올여름 우리집에 전기요금 폭탄?!

무심코 하는 행동이 전기요금을 늘릴 수 있습니다.

매일 반복되는 작은 습관이 큰 차이를 만듭니다.

지금 우리 집도 해당되는지 확인해 보세요.

① 멀티탭 전원을 끄지 않는다 사용하지 않는 전자제품도 대기전력을 소비할 수 있습니다. 멀티탭 전원을 끄는 습관이 절약에 도움이 됩니다.

② 에어컨을 자주 껐다 켠다 반복적으로 전원을 켜고 끄면 냉방 효율이 떨어질 수 있습니다. 적정 온도로 유지하는 것이 더 효율적일 수 있습니다. 선풍기와 함께 사용하면 냉방 효과를 높이는 데 도움이 됩니다.

③ 에어컨 필터를 청소하지 않는다 먼지가 쌓이면 냉방 효율이 떨어질 수 있습니다. 정기적인 필터 청소는 전력 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 2~4주에 한 번씩 점검하는 습관을 들여보세요.

④ 냉장고를 너무 꽉 채운다 공기 순환이 어려워져 냉각 효율이 떨어질 수 있습니다. 적당한 공간을 유지하면 냉기를 더 고르게 전달할 수 있습니다. 음식은 약 70% 정도만 채우는 것이 관리에 도움이 됩니다.

⑤ 세탁기를 조금씩 자주 돌린다 적은 빨래를 여러 번 세탁하면 전기 사용량이 늘어날 수 있습니다. 빨래를 모아서 한 번에 세탁하는 것이 효율적입니다. 세탁 횟수를 줄이는 것만으로도 절약 효과를 기대할 수 있습니다.

⑥ 오래된 조명을 계속 사용한다 오래된 조명은 LED보다 전력 소비가 큰 경우가 많습니다. LED 조명으로 교체하면 에너지 효율을 높일 수 있습니다.

⑦ 충전기를 계속 꽂아둔다 사용하지 않는 충전기는 대기전력이 발생할 수 있습니다. 사용 후 플러그를 뽑는 습관이 절약에 도움이 됩니다. 멀티탭 스위치를 함께 활용하면 더욱 편리합니다.