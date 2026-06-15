윤동주 시인 발자취, 韓日 고등학생이 함께 밟는다

경기도교육청, 학생 주도형 국제교류 프로그램 운영

경기도교육청 0 경기도교육청 국제교육원은 14일부터 18일까지 4박5일 동안 일본 도쿄, 사이타마, 교토, 오사카 지역에서 진행하는 '학생 주도 프로젝트형 국제교류 프로그램'에 참가한 학생들이 기념촬영을 하고 있다. /경기도교육청

경기도교육청 국제교육원이 한국과 일본 청소년 간 상호 이해와 글로벌 네트워크 형성을 목표로 '학생 주도 프로젝트형 국제교류 프로그램'을 개최한다.15일 국제교육원에 따르면 경기도 내 고등학교 2학년 학생 20명과 교사 5명이 참여한 가운데 지난14일부터 운영한 이번 프로그램은 오는 18일까지 4박 5일 동안 일본 도쿄, 사이타마, 교토, 오사카 지역에서 진행된다. 참가 학생들은 대학 탐방, 진로 및 역사·문화 체험 등 다양한 현지 활동에 참여할 예정이다.이번 교류는 학생들의 직접적인 프로젝트 참여를 중심으로 기획됐으며, 지난해 일본 릿쿄대학에서 열린 '윤동주 시인 서거 80주년 기념 시낭송 대회 및 기념비 제막식'과 연계해 교육적 의미를 더했다.학생들은 윤동주 시인의 문학을 통해 인간의 양심, 존엄, 평화의 가치를 공유하며, 시인이 재학했던 릿쿄대학과 도시샤대학을 방문한다. 학생들은 릿쿄대 윤동주 시비 견학 및 문학 특강, 도시샤대 방문과 현지 유학생 연계 진로 체험, 한·일 청소년 SDGs(지속가능발전목표) 주제 교류, K-푸드 홍보 활동 등의 일정을 소화하게 된다.오사카한국교육원 등 현지 기관과의 협력으로 온라인과 오프라인 방문 교류가 연계되는 점도 이번 프로그램의 특징이다. 국제교육원은 사이타마·오사카한국교육원 및 일본 교육기관과의 파트너십을 바탕으로 지속 가능한 국제교류 모델 구축을 추진할 계획이다.박숙열 국제교육원장은 "양국 학생들이 서로의 문화를 이해하고 협력하며 세계시민으로 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 학생 주도형 국제교류 활동을 확대해 글로벌 역량 강화를 지원하겠다"고 전했다.