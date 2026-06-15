與, 지지율 역전에 “불협화음 성찰”…정청래는 ‘초선 상임위 우선’ 요청

李 정부 출범 후 첫 오차범위 밖 역전…민주 38%, 국힘 44.3% 기록

당 내부서 "배제 아닌 포용의 정치 필요"…지도부 책임론 분출 양상

정청래 "초선 원하는 상임위 우선 배치"…당내 우군 확보 행보 분석

'살얼음판' 같은 최고위원회의에서 발언하는 정...<YONHAP NO-6863> 0 더불어민주당 정청래 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

15일 더불어민주당이 정당 지지도 조사에서 국민의힘에 오차범위 밖 역전을 허용하며 이재명 정부 출범 이후 처음으로 지지율이 역전되는 상황을 맞이한데 대해 "불협화음이 있었고, 성찰한다"고 했다.강준현 수석대변인은 이날 국회 최고위원회의를 마친 뒤 기자들로부터 관련 질문을 받고 "선거 결과나 선거 이후의 평가 과정에서 내부 불협화음이 있었다는 것을 인정한다"고 말했다 . 이어 "정책적 측면이나 정무적 측면 등 모든 상황에 대해 살펴보고 성찰하며 반성하겠다"고 밝혔다 .앞서 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11~12일 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 정당 지지도를 조사한 결과 더불어민주당은 38.0%, 국민의힘은 44.3%를 기록했다 . 양당의 지지율 격차는 6.3%포인트로 오차범위 밖이며, 이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행되었고 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.이 가운데 당정청의 단합과 지도부의 노선 전환을 요구하는 목소리도 나왔다. 강득구 최고위원은 같은 날 최고위원회의에서 "집권 2년 차에 이러한 결과를 마주하는 것에 대해 우리 모두 긴장해야 한다"고 말했다 . 강 최고위원은 "적을 만드는 정치가 아닌 포용의 정치를 펼쳐야 하며, 대결과 배제보다는 대화와 소통으로 갈등을 조정하는 역할을 해야 한다는 대통령의 말씀을 지도부 모두가 깊이 곱씹어 봐야 한다"고 짚었다 .이날 정청래 당대표는 6·15 남북공동선언 26주년을 맞아 한반도 평화 정착과 지방선거에서의 강원도 지역 승리 성과를 부각했다 . 정 대표는 최고위원회의 모두발언에서 "강릉 등 전통적 강세 지역이 아니었던 곳과 접경 지역에서 후보들이 당선된 것은 평화 정착에 대한 강원도민들의 응답"이라고 말했다 .한편, 정 대표는 회의 종료 직전 한병도 원내대표를 향해 상임위원회 배분 과정에서 초선 의원들을 우선 배려해달라는 요구를 밝혔다 . 정 대표는 "초선 의원들은 전문적 영역을 가지고 국회에 진출하는 만큼 첫 상임위가 매우 중요하다"며 "될 수 있으면 초선이 먼저라는 생각으로 초선들이 원하는 상임위를 우선 배치하고 다선은 양보하는 전통을 세워달라"고 말했다 . 이에 한 원내대표는 "대표의 말씀과 취지를 잘 반영해 그렇게 하도록 하겠다"고 했다 .