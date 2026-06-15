“시민이 직접 위험 잡는다” 양산시 안전보안관 재출범

48명 본격 활동 돌입

안전신문고 신고·현장점검·정책 제안까지

생활 속 위험요소 방치 안 된다. 시민 참여형 안전감시망 구축

20260615_103045 0 15일 양산시청에서 열린 정례브리핑에서 김경숙 시민안전과장이 '양산시 안전보안관' 재구성 및 향후 운영 방향에 대해 설명하고 있다./이철우 기자

경남 양산시가 지역 안전문화 확산과 생활 속 위험요소 발굴을 위해 '양산시 안전보안관'을 새롭게 재구성하고 다음 달부터 본격적인 활동에 들어간다.양산시는 15일 정례브리핑을 통해 안전보안관 48명을 새롭게 구성했다고 밝혔다. 이번 조직은 공개모집과 추천을 통해 선발된 신규 인원 20명을 포함해 총 48명 규모로 꾸려졌으며, 앞으로 2년간 지역 안전지킴이 역할을 수행하게 된다.안전보안관은 '재난 및 안전관리 기본법'과 '양산시 안전보안관 운영 조례'에 따라 생활 속 안전 위반 행위 신고를 비롯해 시가 추진하는 각종 안전점검과 안전문화 캠페인 참여, 지역 안전정책에 대한 의견 제시 등 시민 중심의 안전문화 정착을 위한 활동을 맡는다.특히 안전보안관은 행정이 미처 발견하지 못한 생활 주변 위험요소를 찾아내고 개선을 유도하는 역할을 담당하게 된다. 도로시설물 파손, 교통안전 문제, 생활환경 위험요인 등 시민 안전을 위협하는 요소를 현장에서 직접 확인하고 신고하는 민간 안전감시망 기능도 수행한다.양산시는 안전보안관의 현장 대응 능력 강화를 위해 지난 10일 사전 교육을 실시했다. 교육에서는 안전신문고 활용법을 비롯해 위험요소 신고 실습, 응급처치 및 심폐소생술 교육 등이 진행됐다. 참가자들은 실제 사례 중심 교육을 통해 안전사고 예방과 초기 대응 역량을 높였다.이와 함께 시는 시민 누구나 참여할 수 있는 '안전신문고' 활용 확대에도 힘을 쏟고 있다. 안전신문고는 스마트폰 앱을 통해 생활·교통·시설물 등 각종 위험요인을 사진과 함께 신고할 수 있는 시스템으로, 신고 이후 처리 결과까지 확인할 수 있다.양산시는 안전보안관 활동과 연계해 안전신문고 이용 활성화 홍보를 강화하고 시민 참여를 확대한다는 계획이다.김경숙 시 시민안전과장은 "새롭게 구성된 안전보안관이 시민과 행정을 연결하는 안전 파수꾼 역할을 하게 될 것"이라며 "지역의 위험요소를 가장 잘 아는 사람은 결국 시민인 만큼 안전한 양산을 만들기 위한 시민들의 적극적인 관심과 참여가 필요하다"고 말했다.한편 양산시는 안전보안관 운영을 통해 시민 주도의 안전문화 정착과 생활밀착형 안전관리 체계 구축에 속도를 낼 방침이다. 시민들의 작은 관심과 신고가 대형 사고를 예방하는 첫걸음이 될 것으로 기대된다.