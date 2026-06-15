[기자의눈] 스페이스X ‘0주’의 교훈…미래에셋만으론 글로벌 벽 못 넘는다

'스페이스X 0주 배정' 미래에셋증권<YONHAP NO-8876> 0 15일 서울의 한 미래에셋증권 지점 /연합뉴스

박이삭님 크랍 1

스페이스X 기업공개(IPO)에서 미래에셋증권이 한 주의 공모주도 배정받지 못했다. 최대 231만주를 배정받을 것으로 기대됐으나 최종 배정에서 한국의 몫은 흔적도 없었다. 반면 일본 투자자들은 전체 물량의 2.9%에 달하는 22억 달러 규모 주식을 쥐었다. 코스피 8000선 돌파라는 외형적 성장 뒤에 초라한 청구서를 쥐어든 뼈아픈 현실이다.사태가 터지자 시장 비판은 미래에셋증권을 향했다. 일각에서는 글로벌 주관사들의 배정 재량권을 지나치게 낙관한 결과라며 미래에셋의 오판을 지적했다. 하지만 이는 사태의 본질을 비껴간 분석이다. 미래에셋은 박현주 회장의 드라이브 아래 일론 머스크의 프로젝트마다 수천억원씩 선제 베팅하며 두터운 글로벌 네트워크를 구축했다. 실제로 이번 사태에서도 기관투자자 자격으로 신청한 물량은 확보했다. 단지 네트워크가 부족해서 패싱을 당한 게 아니라는 의미다.문제의 본질은 미래에셋증권만으론 냉혹한 헤게모니를 깰 수 없다는 데 있다. 글로벌 IPO는 몇천억원 수준의 단독 플레이가 아니라, 수조원 단위의 자본이 결집하는 전쟁터다. 미래에셋이 문을 두드려도 K-자본시장은 변방일 뿐이다.미래에셋이 글로벌 시장에서 고군분투하는 사이 그 뒤를 받쳐줄 국내 생태계는 제자리걸음만 반복하고 있다. 사실상 미래에셋을 제외하면 업계 자체가 해외 자본화에 기여하지 못하는 상황이다. 안방에서 수수료만 받아먹는 내부 산업에 그친다.자본이 부족해 안방에 머물렀던 게 아니다. 국내 증권사들이 발행어음을 통해 조달한 금액은 이미 수십조원을 넘었다. 그러나 글로벌 무대에서 리스크를 짊어질 해외 자본화에는 지독할 정도로 보수적이었다. 모아둔 돈을 글로벌 혁신 기업에 심는 대신, 고수익의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 확실한 담보가 있는 대기업 신용공여에 안주했다. 자본 생태계의 인베스터(Investor) 정신은 실종돼 있었다. 업계가 미래에셋만 독주하게 놔둔다면, 오픈AI나 엔트로픽 등 앞으로 펼쳐질 메가 IPO 판에서도 한국은 구경꾼 신세를 면치 못할 수 있다.스페이스X 0주 사태는 업계의 자본 흐름을 왜 글로벌로 돌려야 하는지 보여준 예방접종이다. 국내 증권사들은 브로커리지 호실적에 만족할 게 아니라 진짜 인베스터로 체질을 전환해야 한다. 글로벌 주관사단이 함부로 물량을 뺏지 못할 만큼 현지 법인의 체급을 불려야 한다. 단독 돌파가 안 된다면 증권사 간 컨소시엄을 구성하는 형태도 고려할 만하다. 손흥민만으로 월드컵에서 매번 승리할 수 없듯 외로운 주자의 질주만으로 글로벌 자본시장의 공고한 벽을 넘을 수 없다.