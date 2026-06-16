‘데이트 ON 상주’ 참가자 40명 중 13커플 매칭 성공

자전거 랜덤데이트 등 1박2일 진행
이번 행사는 청년들에게 자연스러운 만남과 교류의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 모집 과정에서는 다양한 직업군의 청년 163명이 신청하며 높은 관심을 보였고, 이 가운데 최종 선정된 40명이 참가했다.
참가자들은 성주봉자연휴양림과 경천섬 일원에서 진행된 다양한 프로그램에 참여하며 서로를 알아가는 시간을 가졌다.
첫날 성주봉자연휴양림에서는 로테이션 그룹대화, 커플 명랑운동회, 청춘포차 등이 진행돼 참가자들이 자연스럽게 교류할 수 있는 분위기를 조성했다.
둘째 날에는 경천섬으로 장소를 옮겨 자전거 랜덤데이트를 진행하며 더 깊이 있는 대화를 나눴다.
황갑주 인구정책실장은 "이번 프로그램을 통해 13커플이 새로운 인연을 맺게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 소중한 만남이 아름다운 결실로 이어지기를 응원한다"며 "앞으로도 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 행복한 미래를 설계할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 상주시는 청년들의 높은 관심과 호응에 힘입어 하반기에도 '데이트 ON 상주'를 개최할 예정이며 청년 교류 활성화와 지역 정착을 지원하기 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.