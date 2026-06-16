‘데이트 ON 상주’ 참가자 40명 중 13커플 매칭 성공

청년 정착 돕는 만남 프로그램 운영

자전거 랜덤데이트 등 1박2일 진행

상주시 0 '데이트온 상주' 프로그램 운영 모습/상주시

경북 상주시는 지난 13일부터 14일까지 1박 2일 일정으로 진행한 미혼남녀 만남 프로그램 '데이트 ON 상주'에서 13커플이 매칭에 성공했다고 16일 밝혔다.이번 행사는 청년들에게 자연스러운 만남과 교류의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 모집 과정에서는 다양한 직업군의 청년 163명이 신청하며 높은 관심을 보였고, 이 가운데 최종 선정된 40명이 참가했다.참가자들은 성주봉자연휴양림과 경천섬 일원에서 진행된 다양한 프로그램에 참여하며 서로를 알아가는 시간을 가졌다.첫날 성주봉자연휴양림에서는 로테이션 그룹대화, 커플 명랑운동회, 청춘포차 등이 진행돼 참가자들이 자연스럽게 교류할 수 있는 분위기를 조성했다.둘째 날에는 경천섬으로 장소를 옮겨 자전거 랜덤데이트를 진행하며 더 깊이 있는 대화를 나눴다.황갑주 인구정책실장은 "이번 프로그램을 통해 13커플이 새로운 인연을 맺게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 소중한 만남이 아름다운 결실로 이어지기를 응원한다"며 "앞으로도 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 행복한 미래를 설계할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.한편, 상주시는 청년들의 높은 관심과 호응에 힘입어 하반기에도 '데이트 ON 상주'를 개최할 예정이며 청년 교류 활성화와 지역 정착을 지원하기 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.