‘재선거’ 이슈로 보수결집 나선 국힘

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 16일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 시위를 이어가고 있는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾아 발언을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@