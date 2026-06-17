현대스틸산업, 율촌산단에 1200톤급 해상풍력 인양설비 구축

300억 투입해 광양만권 해상풍력 산업생태계 확대
17일 광양만권경제자유구역청에 따르면 현대스틸산업은 총 300억원을 투입해 해상풍력 전용 마감장 2개 동과 최대 1200톤급 구조물 인양이 가능한 리프팅 타워를 구축했다.
현대스틸산업은 최근 대형화되는 글로벌 해상풍력 시장에 대응하고 15㎿급 초대형 해상풍력 하부구조물 제작 역량을 확보하기 위해 이번 사업을 추진했다.
전날 광양만권 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 열린 준공식에는 이청휴 현대스틸산업 대표이사 및 현대건설 관계자, 정준호 국회의원을 포함한 정부 및 지자체, 국내외 주요 고객사 및 업계 관계자들이 참석했다.
이번에 준공된 해상풍력 전용 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모의 대조립 환경을 확보함으로써 15㎿급 초대형 하부구조물(자켓) 제작 및 마감 도장 공정을 완벽하게 수행할 수 있게 됐다. 기존 마감장은 높이가 20m로 10㎿급 이하만 수행이 가능했었다.
대형 인양장비(리프팅 타워)도 국내 최대 인양능력을 갖췄다. 높이 96m, 폭 50m 규모에 350톤급 크레인 4기를 결합해 최대 1200톤급 구조물 인양이 가능하다. 이에 따라 현대스틸산업 자체 인양역량은 기존 600톤 대비 2배 수준으로 확대됐으며, 15㎿급 해상풍력 하부구조물(자켓) 제작 및 조립 효율성이 대폭 향상될 전망이다.
현재 연간 6만 7000톤(자켓 27기)의 생산 능력을 보유한 현대스틸산업 율촌공장은, 이번 전용 설비 준공을 계기로 해상풍력 구조물 제작 분야에서 경쟁력을 확보하게 됐다. 현대스틸산업은 이번 전용 인프라를 통해 총 사업비 3조 4000억원 규모의 국내 최대 해상풍력단지인 '신안우이 해상풍력' 프로젝트 가운데 약 6100억원 규모의 하부구조물(자켓) 제작 물량을 본격 소화할 예정이다.
광양경자청 구충곤 청장은 "해상풍력 산업은 탄소중립 실현의 핵심 분야"라며 "광양만권이 대한민국 해상풍력 산업의 전략적 거점으로 자리매김할 수 있도록 기업·기관과 함께 미래를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.