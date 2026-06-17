현대스틸산업, 율촌산단에 1200톤급 해상풍력 인양설비 구축

광양만권에 국내 최대 해상풍력 전용 마감장 준공

300억 투입해 광양만권 해상풍력 산업생태계 확대

현대스틸 크레인 0 광양만권경제자유구역 율촌1산단에 현대스틸산업이 건설한 국내 최대 인양 능력의 1200톤급 리프팅 타워. /광양만권경제자유구역청

광양만권경제자유구역 율촌1산업단지에 국내 최대 규모의 해상풍력 전용 대조립 마감장과 국내 최고 수준의 인양 설비가 들어서면서 전남지역 해상풍력 산업 경쟁력이 한층 강화될 전망이다.17일 광양만권경제자유구역청에 따르면 현대스틸산업은 총 300억원을 투입해 해상풍력 전용 마감장 2개 동과 최대 1200톤급 구조물 인양이 가능한 리프팅 타워를 구축했다.현대스틸산업은 최근 대형화되는 글로벌 해상풍력 시장에 대응하고 15㎿급 초대형 해상풍력 하부구조물 제작 역량을 확보하기 위해 이번 사업을 추진했다.전날 광양만권 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 열린 준공식에는 이청휴 현대스틸산업 대표이사 및 현대건설 관계자, 정준호 국회의원을 포함한 정부 및 지자체, 국내외 주요 고객사 및 업계 관계자들이 참석했다.이번에 준공된 해상풍력 전용 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모의 대조립 환경을 확보함으로써 15㎿급 초대형 하부구조물(자켓) 제작 및 마감 도장 공정을 완벽하게 수행할 수 있게 됐다. 기존 마감장은 높이가 20m로 10㎿급 이하만 수행이 가능했었다.대형 인양장비(리프팅 타워)도 국내 최대 인양능력을 갖췄다. 높이 96m, 폭 50m 규모에 350톤급 크레인 4기를 결합해 최대 1200톤급 구조물 인양이 가능하다. 이에 따라 현대스틸산업 자체 인양역량은 기존 600톤 대비 2배 수준으로 확대됐으며, 15㎿급 해상풍력 하부구조물(자켓) 제작 및 조립 효율성이 대폭 향상될 전망이다.현재 연간 6만 7000톤(자켓 27기)의 생산 능력을 보유한 현대스틸산업 율촌공장은, 이번 전용 설비 준공을 계기로 해상풍력 구조물 제작 분야에서 경쟁력을 확보하게 됐다. 현대스틸산업은 이번 전용 인프라를 통해 총 사업비 3조 4000억원 규모의 국내 최대 해상풍력단지인 '신안우이 해상풍력' 프로젝트 가운데 약 6100억원 규모의 하부구조물(자켓) 제작 물량을 본격 소화할 예정이다.광양경자청 구충곤 청장은 "해상풍력 산업은 탄소중립 실현의 핵심 분야"라며 "광양만권이 대한민국 해상풍력 산업의 전략적 거점으로 자리매김할 수 있도록 기업·기관과 함께 미래를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.