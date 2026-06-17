정청래 “1인 1표로 계파 사라질 것…우리는 모두 친명파”

중앙위 당헌 가결에 "이해찬·노무현의 꿈 실현될 것"

18일 '투표용지 부족 사태' 국정조사 계획서 합의 처리

민주당 최고위원회의-07 0 아시아투데이 이병화 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 1인1표를 통해 계파가 사라질것이라고 17일 밝혔다. 정 대표는 당내 계파 분열설을 차단하며 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 여야 국정조사 처리와 이재명 대통령의 순방 성과를 부각했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 중앙위에서 당헌 개정안이 80%가 넘는 투표율과 찬성률로 가결됐다"며 "1인 1표제가 시행되면 당내 계파는 사라질 것"이라고 말했다. 이어 일부 언론의 '친청(친정청래)계 대 친석(친김민석)계' 프레임 분류에 대해 "갈라치기"라고 반박했다. 그는 "나는 굳이 말하자면 당원파이자 개혁파"라며 "민주당원과 지지자는 모두 당원 주권 당원파이며 우리는 모두 친명파"라고 했다.이 가운데 민주당은 18일 예정된 국회 본회의에서 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태' 진상규명을 위한 국정조사 계획서를 합의 처리하기로 밝혔다고 전했다. 정 대표는 "투표관리 부실 사태는 대한민국 국격에 오점"이라며 "철저한 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 위해 당정 간 공조를 강화하겠다"고 했다.다만 강준현 수석대변인은 백브리핑에서 국민의힘 일각의 전면 재선거 주장 및 잠실 실내운동장 인근 집회 행태를 겨냥해 "참정권 침해를 향한 국민적 분노를 정쟁화하고 자기 정치에 활용하고 있다"고 비판했다.민주당은 이와 함께 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 준비에 착수했다. 강 수석대변인은 최고위 종료 후 브리핑에서 "오는 24일 최고위원회의를 거쳐 26일 당무위원회를 통해 전당대회 준비위원회(전준위)와 중앙당 선관위 설치 및 구성을 의결할 계획"이라고 밝혔다. 아울러 지방선거 후속 대응을 위한 선거평가위원회 구성도 마쳤다고 밝혔다. 그는 "평가위는 외부 전문가 5명을 포함해 총 9명으로 구성을 완료했다"며 "공정하고 객관적으로 평가 절차를 진행할 것"이라고 말했다.한편, 정 대표는 순방 중 이뤄진 도널드 트럼프 전 미국 대통령과의 만남을 언급하며 "오늘 시행되는 'K-스틸법'과 내일 시행 예정인 '대미투자특별법' 등이 차세대 산업을 지키고 국익을 수호하는 법안이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.