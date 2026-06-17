정청래 “1인 1표로 계파 사라질 것…우리는 모두 친명파”

18일 '투표용지 부족 사태' 국정조사 계획서 합의 처리
정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 중앙위에서 당헌 개정안이 80%가 넘는 투표율과 찬성률로 가결됐다"며 "1인 1표제가 시행되면 당내 계파는 사라질 것"이라고 말했다. 이어 일부 언론의 '친청(친정청래)계 대 친석(친김민석)계' 프레임 분류에 대해 "갈라치기"라고 반박했다. 그는 "나는 굳이 말하자면 당원파이자 개혁파"라며 "민주당원과 지지자는 모두 당원 주권 당원파이며 우리는 모두 친명파"라고 했다.
이 가운데 민주당은 18일 예정된 국회 본회의에서 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태' 진상규명을 위한 국정조사 계획서를 합의 처리하기로 밝혔다고 전했다. 정 대표는 "투표관리 부실 사태는 대한민국 국격에 오점"이라며 "철저한 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 위해 당정 간 공조를 강화하겠다"고 했다.
다만 강준현 수석대변인은 백브리핑에서 국민의힘 일각의 전면 재선거 주장 및 잠실 실내운동장 인근 집회 행태를 겨냥해 "참정권 침해를 향한 국민적 분노를 정쟁화하고 자기 정치에 활용하고 있다"고 비판했다.
민주당은 이와 함께 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 준비에 착수했다. 강 수석대변인은 최고위 종료 후 브리핑에서 "오는 24일 최고위원회의를 거쳐 26일 당무위원회를 통해 전당대회 준비위원회(전준위)와 중앙당 선관위 설치 및 구성을 의결할 계획"이라고 밝혔다. 아울러 지방선거 후속 대응을 위한 선거평가위원회 구성도 마쳤다고 밝혔다. 그는 "평가위는 외부 전문가 5명을 포함해 총 9명으로 구성을 완료했다"며 "공정하고 객관적으로 평가 절차를 진행할 것"이라고 말했다.
한편, 정 대표는 순방 중 이뤄진 도널드 트럼프 전 미국 대통령과의 만남을 언급하며 "오늘 시행되는 'K-스틸법'과 내일 시행 예정인 '대미투자특별법' 등이 차세대 산업을 지키고 국익을 수호하는 법안이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.