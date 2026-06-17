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건설·부동산 업계소식

LH-화재소방학회, 공동주택 안정성 향상 위한 소방·방재분야 기술교류회

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 17. 15:43

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한국토지주택공사
한국토지주택공사(LH) 및 한국화재소방학회 관계자들이 17일 LH 경기남부지역본부에서 열린 '2026 소방·방재 기술교류회'에서 기념촬영을 하고 있다./LH
한국토지주택공사(LH)가 공동주택 화재 안전성 강화를 위한 기술 개발과 제도 개선 방안 마련에 나섰다.

LH는 17일 경기남부지역본부에서 한국화재소방학회와 소방·방재 분야 전문가들을 초청해 '2026 소방·방재 기술교류회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 기술교류회는 공동주택 화재 예방 및 대응 역량 강화를 위해 추진 중인 연구 성과를 공유하고 향후 정책 및 기술 적용 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 행사에는 학계와 산업계 관계자 등 120여 명이 참석했다.

이날 LH는 지하주차장 화재 대응과 공동주택 안전성 향상을 주제로 다양한 연구 결과를 공개했다. 주요 발표 내용은 △지하주차장 전기차 화재 실증 실험 △지하주차장 3면 방화구획 시뮬레이션 △동절기 지하주차장 온열환경 분석 △공동주택 방염 적용 타당성 검토 등이다.

발표 이후에는 '공동주택 화재 안전성 강화 방안'을 주제로 전문가 토론이 이어졌다. 참석자들은 연구 결과를 바탕으로 화재 예방과 피해 최소화를 위한 기술적 보완책과 제도 개선 방향에 대해 의견을 나눴다.

최근 전기차 보급이 확대되면서 지하주차장 화재에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데, 공동주택 화재 대응 체계 고도화 필요성도 커지고 있다. LH는 이번 연구 성과를 설계 기준과 안전관리 제도 개선에 반영해 실효성 있는 화재 안전 대책 마련에 활용한다는 방침이다.

LH는 앞으로 연구 결과와 전문가 의견을 종합해 공동주택 화재 안전 개선 종합대책을 마련하고 관련 기준 정비를 추진할 계획이다.

오주헌 LH 공공주택본부장은 "공동주택 화재 안전 수준을 높이기 위해 관계기관 및 전문가들과 협력을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "연구 성과를 현장에 적극 적용해 보다 안전한 주거환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
전원준 기자

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