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박용선 당선인 “시민 곁에서 답 찾겠다”…민선 9기 시정 구상 밝혀

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포항시 장경국 기자

승인 : 2026. 06. 17. 16:00

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첫 기자간담회 열고 시정 운영 방향 제시
민생경제 회복·미래산업 육성
영일만대교·철강산업 지원 등 현안 점검
박용선 포항시장 당선인
박용선 포항시장 당선인이 민선9기의 새로운 출범을 앞두고, 포항 첨단해양R&D센터 2층, 고어라운드커피숍에서 기자간담회를 하고 있다./장경국 기자
박용선 경북 포항시장 당선인이 당선 이후 첫 기자간담회를 열고 민선 9기 시정 운영 방향과 주요 현안에 대한 구상을 밝혔다.

박 당선인은 17일 첨단해양R&D센터에서 열린 기자간담회에서 "당선 이후 지역 곳곳의 민생과 산업 현장을 찾아 시민들의 목소리를 듣는 데 집중해 왔다"며 "앞으로도 현장에서 시민과 직접 소통하며 해법을 찾는 행정을 펼치겠다"고 말했다.

이어 "시민들에게 보다 가까이 다가가고, 자주 소통하는 시장이 되겠다"며 "3선 도의원으로 활동하며 쌓아온 현장 경험과 조정 능력을 시정 운영에 녹여내겠다"고 밝혔다.

박 당선인은 침체된 지역경제 회복을 민선 9기 핵심 과제로 제시했다.

소상공인과 자영업자 지원, 지역기업 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출, 미래산업 육성 등을 주요 정책 방향으로 제시하며 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다고 강조했다.

또 취임 이후 행정 공백 없이 주요 사업을 추진할 수 있도록 인수위원회에 시정 방향 구체화와 분야별 실행계획 마련을 주문했다고 설명했다.

현재 인수위원회는 분과별 업무보고와 현장 점검을 통해 주요 현안을 검토하고 있다.

박 당선인은 "철강산업 위기 대응과 포스코 상생협력, 수소환원제철 전환 지원, 영일만대교 조기 건설 등 포항의 주요 현안을 면밀히 살피고 있다"며 "구체적인 실행 방안을 마련해 취임과 동시에 추진에 속도를 내겠다"고 말했다.

이어 "시민들이 변화와 성과를 체감할 수 있도록 시정 운영에 집중하겠다"고 덧붙였다.

박 당선인은 "시민에게 가장 가까운 시장, 현장에서 가장 먼저 만날 수 있는 시장이 되겠다"며 "지역경제 회복과 양질의 일자리 창출, 미래산업 육성을 통해 포항의 새로운 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.


장경국 기자

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