주한 美사령관 “한미우호협회, 동맹 관계 증진시키는 가교”

이용준 한미우호협회 회장(뒷줄 왼쪽 여섯번째)과 제이비어 브런슨 주한미군사령관(〃여덟번째), 강윤진 국가보훈부 차관(〃열번째)을 비롯한 내빈 및 수상자들이 17일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 '한미우호의 밤' 행사에서 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자