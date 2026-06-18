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“시민 기대에 부응하는 의정활동 펼친다”…수원시의회, 당선인 연수 실시

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수원 홍화표 기자

승인 : 2026. 06. 18. 16:30

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수
수원특례시의는 수원시민 기대에 부응하는 의정활동 준비를 위해 16일부터 18일까지 3일간 수원특례시의회 1층 다목적실에서 의원당선인 교육연수를 실시했다./수원시의회
"시민 기대에 부응하는 의정활동을 위한 역량 키워라."

수원특례시의회가 민선 9기 충실한 의정활동 준비를 위해 16일부터 18일까지 사흘간 시의회 1층 다목적실에서 의원당선인 교육연수를 실시했다.

이번 교육연수는 당선인이 임기 개시와 동시에 본회의 및 상임위원회 활동을 원활히 수행할 수 있도록 의정활동에 필요한 전문지식과 실무능력을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 '수원시의회 의원당선인 교육연수 조례'에 따라 의사진행 절차와 안건처리 요령, 조례 제정 및 심사 방법, 예산·결산 심사 사례, 지방의회의원 행동강령, 이해충돌방지법, 부패방지 및 청렴교육 등 실제 의정활동에 필요한 내용으로 구성됐다.

세부 교육으로는 16일 지방의회 회의진행 방법과 의사진행 절차, 조례 제정 및 안건처리 방법 등에 대한 의정실무 특강이 진행됐으며, 17일에는 예산·결산 분석 교육, 18일에는 법정 의무교육인 부패방지 및 청렴교육 등이 실시됐다.

이재식 의장은 "의정활동 첫걸음은 시민 목소리를 정확히 듣고, 이를 정책과 제도로 만들어가는 과정"이라며 "이번 교육연수가 의원당선인 여러분께서 수원특례시민의 기대에 부응하는 준비된 의정활동을 펼치는 데 든든한 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.
홍화표 기자

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