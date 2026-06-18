“시민 기대에 부응하는 의정활동 펼친다”…수원시의회, 당선인 연수 실시

수 0 수원특례시의는 수원시민 기대에 부응하는 의정활동 준비를 위해 16일부터 18일까지 3일간 수원특례시의회 1층 다목적실에서 의원당선인 교육연수를 실시했다./수원시의회

"시민 기대에 부응하는 의정활동을 위한 역량 키워라."수원특례시의회가 민선 9기 충실한 의정활동 준비를 위해 16일부터 18일까지 사흘간 시의회 1층 다목적실에서 의원당선인 교육연수를 실시했다.이번 교육연수는 당선인이 임기 개시와 동시에 본회의 및 상임위원회 활동을 원활히 수행할 수 있도록 의정활동에 필요한 전문지식과 실무능력을 높이기 위해 마련됐다.교육은 '수원시의회 의원당선인 교육연수 조례'에 따라 의사진행 절차와 안건처리 요령, 조례 제정 및 심사 방법, 예산·결산 심사 사례, 지방의회의원 행동강령, 이해충돌방지법, 부패방지 및 청렴교육 등 실제 의정활동에 필요한 내용으로 구성됐다.세부 교육으로는 16일 지방의회 회의진행 방법과 의사진행 절차, 조례 제정 및 안건처리 방법 등에 대한 의정실무 특강이 진행됐으며, 17일에는 예산·결산 분석 교육, 18일에는 법정 의무교육인 부패방지 및 청렴교육 등이 실시됐다.이재식 의장은 "의정활동 첫걸음은 시민 목소리를 정확히 듣고, 이를 정책과 제도로 만들어가는 과정"이라며 "이번 교육연수가 의원당선인 여러분께서 수원특례시민의 기대에 부응하는 준비된 의정활동을 펼치는 데 든든한 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.