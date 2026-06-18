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경기도 시·군의회 의장들 남양주 집결…제183차 정례회의 개최

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남양주시 구성서 기자

승인 : 2026. 06. 18. 17:04

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남양주시의회
남양주시의회는 17일 정약용펀그라운드 컨퍼런스룸에서 경기도시·군의장협의회 제183차 정례회의를 개최하고 기념촬영을 했다/남양주시의회
경기도 시·군의회 의장들이 남양주에 모여 지방의회 현안을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

남양주시의회는 17일 조안면 정약용펀그라운드 컨퍼런스룸에서 경기도시·군의장협의회 제183차 정례회의를 개최했다.

이날 회의에서는 제182차 정례회의 개최 결과와 협의회 주요 활동 사항이 보고됐으며, 제182차 정례회의 회의록 승인과 차기 정례회의 개최지 결정 안건 등이 논의됐다.

경기도시·군의장협의회와 남양주시의회가 공동 주관한 이번 회의에는 김승호 협의회장을 비롯해 조성대 남양주시의회 의장, 이재식 수원시의회 의장 등 경기도 22개 시·군의회 의장이 참석했다.

조성대 의장은 환영사에서 "제9대 경기도시·군의장협의회 마지막 정례회의를 남양주에서 개최하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "그동안 경기도 의정 발전과 협의회 운영을 위해 힘써온 각 시·군 의장들에게 감사드린다"고 말했다.

이어 "앞으로 각자의 자리에서 새로운 역할을 맡게 되더라도 지방자치와 지역 발전을 위한 인연이 계속 이어지길 바란다"고 밝혔다.

한편 참석 의장들은 회의를 통해 차기 제184차 정례회의를 동두천시의회에서 개최하기로 결정했다.
구성서 기자

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