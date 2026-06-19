“지방선거 끝나자 용인 반도체산단 흔드나”…이상일 시장, 여권에 직격탄

"대통령·정부는 국가산단 조성계획 유지 여부 명확히 밝혀라"

용 0 6.3지방선거가 한창인 지난 5월 13일 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지 예정지에서 이상일 용인시장 후보가 출마 기자회견을 하고 있다. /선거 캠프

이상일 용인시장이 이재명 대통령과 정부여당에 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성부지(이동·남사읍) 이전 움직임에 대한 명확한 입장 표명을 요구하고 나섰다.이 시장은 19일 사회관계망서비스(SNS)에 남긴 글을 통해 "지방선거가 끝나자 용인 반도체 국가산단 흔들기를 시작했다"며 "대통령과 정부는 국가산단을 계획대로 조성할 것인지 명확히 밝혀라"라고 요구했다.이 같은 이 시장의 요구는 전날 더불어민주당 정진욱 의원(광주동남갑)이 국회에서 가진 기자회견을 통해 "광주·전남을 대한민국 남부권 반도체 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위해서는 후공정 패키징 공장에 그치지 않고 전공정(Fab, 반도체 생산라인) 생산시설까지 유치해야 한다"고 주장한 데 따른 것이다.특히 정 의원은 수도권은 반도체 산업의 핵심 기반인 전력 공급에 한계가 있는 반면 광주·전남은 한빛원전과 태양광·해상풍력 등 풍부한 전력원을 갖추고 있다고 주장해 논란을 일으켰다.이 시장은 "정 의원은 용인 반도체국가산단에 들어설 삼성전자 6기의 팹이 정상적으로 건설되지 못하도록 하겠다는 의도를 표출했다"며 "정 의원의 전력 관련 발언은 용인 국가산단에 대한 전력공급 계획을 무시하는 것으로, 용인 팹의 광주 이전론을 뒷받침하기 위한 억지주장에 지나지 않는다"고 말했다.또 이 시장은 "문제는 정 의원 주장이 개인의견에 불과한 것인지, 아니면 정권의 입장을 대변하는 것인지 확인돼야 한다는 것"이라며 "대통령과 정부, 특히 국가산단 주무부처인 국토교통부는 입장을 분명히 밝혀야 한다"고 요구했다.이 사장은 "용인 첨단시스템반도체 국가산단을 계획대로 조성할 것인지, 아니면 계획을 수정해서 팹 일부를 광주 등 호남지역으로 보내고 싶은 것인지 정직하게 국민 앞에 이야기하라"고 주문했다.이어 "추미애 경기도지사 당선인은 선거과정에서 용인 반도체 국가산단을 잘 조성하도록 하겠다는 취지의 말들을 한 것으로 안다"며 "추 당선인이 정진욱 국회의원 발언과 관련해 어떤 반응을 보일지 지켜보겠다"고 덧붙였다.