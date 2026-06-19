신장식 “대한민국 자산 구조 변환점 맞아…시장에 대한 신뢰 뒷받침돼야”

[증권산업 성장 전략]

머니무브 시대로 한국 자본시장 변환점 맞아

양적 성장 넘어 신뢰받는 시장 만들어 가야

"국회 정무위원회도 건전한 생태계 조성에 역할 할 것"

신장식 조국혁신당 의원 0 신장식 조국혁신당 의원./신장식 의원실

신장식 조국혁신당 의원은 19일 "투자자가 안심하고 투자할 수 있는 공정한 시장, 기업가치가 제대로 평가받는 시장, 대주주와 소액주주가 함께 성장하는 시장이 돼야 한다"고 강조했다.신장식 의원은 이날 오전 서울 영등포구 국회의원회관 제9간담회의실에서 '머니무브 시대: 증권산업의 성장 전략'을 주제로 열린 제2회 아시아투데이 자본시장 세미나 축사를 통해 "오랜 시간 부동산과 예금에 머물러 있던 대한민국 자본시장이 중요한 전환점을 맞고 있다"며 이 같이 말했다.그는 "퇴직연금과 ISA(개인종합자산관리계좌), ETF(상장지수펀드)를 중심으로 자본시장으로 자본이 이동하는 '머니무브'의 시대로, 이는 단순히 투자처가 바뀌는 현상이 아니라 대한민국 경제가 부동산 중심의 자산 축적 구조에서 생산적 투자 중심의 성장 구조로 나아가는 과정이다"라며 "실제로 퇴직연금 적립금은 500조원을 넘어섰고, ETF 시장 규모도 400조원을 돌파했다"고 짚었다.하지만 자본시장의 양적 성장만으로는 충분하지 않다고 진단했다. 신 의원은 "시장에 대한 신뢰가 뒷받침돼야 한다"며 "투자자가 안심하고 투자하고, 기업 가치가 제대로 평가받고, 대주주와 소액주주가 함께 성장하는 시장으로 만들어 가야 한다"고 평가했다.주가조작과 불공정거래를 근절하고, 기업지배구조 개선과 투자자 보호 강화가 필요하다고 강조했다. 그는 "이번 세미나가 증권산업의 역할과 과제, 자본시장의 미래 성잔 전략이 대한민국 금융산업의 새로운 이정표가 되기를 기대한다"며 "국회 정무위원회에서도 자본시장 선진화와 투자자 보호, 기업의 건전한 성장 생태계 조성을 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.이날 열린 제2회 아시아투데이 자본시장 세미나는 이석훈 자본시장연구원 선임연구위원의 주제 발표와 함께, 국내 증권사와 자산운용사 관계자들이 참여해 자본시장 머니무브와 ETF 투자 전략, 퇴직연금 시장 활성화 방안 등 다양한 인사이트를 공유했다. 이후 진행된 패널토론에서는 증권산업의 미래 성장 전략에 대해 열띤 토론을 벌였다.