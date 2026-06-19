닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 증권

황성엽 금투협회장 “머니무브, 모험자본 공급으로 이어져야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260619010006813

글자크기

닫기

김소라 기자

승인 : 2026. 06. 19. 11:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[증권산업 성장 전략]
clip20260619111318
황성엽 금융투자협회장
"증시로 유입되는 자금이 단기 수익 추구에 머물지 않고 혁신기업과 성장산업으로 흘러가는 구조를 만들어야 한다."

황성엽 금융투자협회장은 19일 서울 영등포구 국회의원회관에서 열린 제2회 아시아투데이 자본시장 세미나 '머니무브 시대: 증권산업의 성장 전략'에서 "증시 대기자금이 110조원을 넘어선 지금 머니무브 흐름이 모험자본 공급으로 이어져야 한다"며 이같이 밝혔다.

황 회장은 최근 국내 증시 흐름을 언급하며 자본시장 체력 강화 필요성을 짚었다. 그는 "코스피는 올 초 4200대에서 출발해 불과 다섯 달 만에 8800선을 터치하며 유례없는 랠리를 보였다"며 "국민의 시선과 자금이 그 어느 때보다 자본시장으로 향하고 있는 것"이라고 말했다.

다만 증시 변동성이 커질수록 자본시장의 기초체력이 중요하다고 지적했다. 황 회장은 "증시가 호황일 때는 다 잘되고 있는 것처럼 보인다. 흔들릴 때 비로소 기초체력과 실력이 드러나는 것"이라며 최근 미국 반도체주 급락과 금리인상 공포 등으로 증시가 큰 폭의 조정을 받은 점을 사례로 들었다.

현재의 머니무브가 단기 자금 유입에 그치지 않으려면 금융투자업계의 역할이 달라져야 한다는 분석이다. 황 회장은 "자금이 단기 수익을 좇다 이탈하는 반복에 갇히지 않으려면 다양한 혁신산업과 초기기업을 뒷받침할 수 있는 구조가 필요하다"고 말했다.

이어 "특정 섹터에 대한 치우침이 아니라 기업의 성장 사이클 전반을 뒷받침하는 자본공급 구조를 마련해야 한다"며 "이를 위해 금융투자업계는 올해 4월 K-자본시장 포럼을 출범시키고 중장기 성장전략을 마련하고 있다"고 강조했다.

상법 개정 등 제도 변화에 맞춰 투자자 보호와 시장 신뢰 회복도 주요 과제로 제시했다. 황 회장은 "이사의 주주 충실의무, 자사주 소각 의무화 등으로 주주권리가 강화되는 동시에 기업가치를 제대로 평가받을 수 있는 환경이 조성되고 있다"며 "금융투자업계도 적극적인 투자자 보호와 객관적인 시장분석을 통해 자본시장 신뢰를 쌓는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.
김소라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기