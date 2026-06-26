[2026 부산모빌리티쇼] ‘미국 픽업’ 램1500 영남권 첫 선, 차봇모터스 “가치 증명할 것”

부산모빌리티쇼 0 램(Ram)1500 리미티드. /차봇모터스

차봇모터스가 프리미엄 픽업트럭의 패러다임을 바꿀 최신 모델 '램1500' 2대를 부산·영남권 최초로 공개한다. 차량의 거대한 위용과 엔진 룸, 혁신적인 적재 공간 등을 직접 체험해 볼 수 있다.차봇모터스는 2026 부산모빌리티쇼에서 부삼과 영남권 최초로 램1500을 선보인다고 26일 밝혔다.해당 차량은 기존 대배기량 V8엔진 대신 고효율·고성능을 자랑하는 3.0리터 허리케인 HO(High-Output) 직렬 6기통 트윈 터보 엔진과 토크플라이트 8단 자동 변속기를 탑재한 세대교체 모델이다.1열 시트에는 열선, 통풍, 메모리 기능 뿐 아니라 5가지 프로그램의 마사지 기능이 포함됐다. 2열 시트에는 동급 최대 레그룸과 최대 8도 리클라이닝 기능을 지원해 의전차량으로도 사용 가능하다.고성능 오프로드 트림 'RHO': 사막 오프로드 레이싱 차량의 구조를 이식한 롱 트래블 서스펜션과 지형 데이터를 초당 수백 번 연산하는 '빌스타인 블랙호크 e2 어댑티브 댐퍼'를 탑재해 점프 후 착지 시에도 차체를 완벽히 제어한다.전면 후드의 대형 하이플로우 덕트, 거대한 와이드 오버펜더, 18인치 비드락 휠과 35인치 대형 타이어가 장착돼 압도적인 외관을 자랑한다. 실내에는 런치 컨트롤 버튼과 바하(Baja) 모드를 포함한 총 9가지 특화 주행 모드 다이얼, 알루미늄 패들 시프터가 적용되어 레이싱카 수준의 역동적인 조작감을 선사한다.적재함 테일게이트는 6대4 비율로 양옆으로 열리는 스윙어웨이 기능과 아래로 열리는 방식이 통합된 '멀티펑션 테일게이트', 적재함 양 측면의 잠금식 수납공간인 '램박스(RamBox) 카고 매니지먼트 시스템'이 대거 포함됐다.테크놀로지 면에서도 한계를 뛰어넘었다. 픽업트럭 최초로 조수석 탑승자 전용 '10.25인치 동승석 인터랙티브 디스플레이'를 장착해 동승자도 별도의 화면을 통해 다양한 멀티미디어를 활용할 수 있다. 중앙의 14.4인치 대형 센터 터치스크린, 12.3인치 디지털 클러스터, 10인치 헤드업 디스플레이(HUD) 등 총 50인치 이상의 스크린으로 구성된 디지털 콕핏을 제공한다.이 외에도 센터 콘솔 다이얼 조작으로 손쉬운 후진 주차를 돕는 '트레일러 후진 조향 제어' 시스템과 360도 서라운드 뷰 등 100가지 이상의 첨단 안전 사양이 기본 적용되었다.정진구 차봇모터스 대표는 "램1500은 픽업트럭 시장의 룰을 완전히 바꾸는 게임 체인저"라며 "플래그십 럭셔리 세단을 능가하는 첨단 편의장비와 디스플레이, 어떤 환경에서도 최상의 승차감을 보여주는 독보적인 서스펜션 기술을 통해 한국의 고객들에게 '프리미엄 픽업트럭'의 진정한 가치를 증명하겠다"고 말했다.