한대희 군포시장 “시민 체감 위한 변화 주저하지 않을 것”

민선 9기 비전 '빠르고 확실한 변화, 시민 중심 군포' 확정

한대희군포시장 취임식 0 한대희 군포시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 열린 민선 9기 시장 취임식에서 시정운영 방향을 밝히고 있다. /군포시

경기 군포시가 민선9기 시정구호(비전)를 '빠르고 확실한 변화, 시민 중심 군포'로 확정했다. 이번 시정구호는 민선9기 시정기획단에서 제안한 구호를 대상으로 다양한 토론과 1~2차 투표를 거쳐 최종 5개 안을 한대희 시장에게 보고 후 최종 선정됐다.9일 군포시에 따르면 새로운 시정구호(비전)는 민선 7기 비전인 '시민우선 사람중심'의 가치를 계승하면서도 '변화'라는 혁신적 가치를 강조하는 새로운 정체성을 확립해 공직사회와 시민 동참을 유도하는 데 있다.한 시장이 시민에게 약속한 주거환경 개선과 교통혁신을 빠른 성과로 이끌어내겠다는 다짐과 함께 민선9기 시정운영 철학인 '시민주권' 시대를 열어가겠다는 약속을 표현한 것이라는 게 군포시 측의 설명이다.한 시장은 또한 새로운 시정구호(비전)를 구체적으로 추진하기 위한 영역별 5대 전략으로 △꿈이 현실이 되는 미래형 신계획도시(도시분야) △365일 안심할 수 있는 녹색건강도시(안전환경 분야) △사람이 빛나는 창의문화 거점도시(교육문화 분야) △모두의 행복을 지키는 따뜻한 기본생활도시(보건복지 분야) △AI로 누리는 시민주권 1번지(시민참여 분야)를 제시했다.한 시장은 "시민이 일상에서 체감하는 변화를 만들기 위한 일이라면 주저하지 않겠다"며 "앞으로 더 빠르게 더 단단하게 더 과감하게 나아가겠다"고 강조했다.