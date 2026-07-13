플라스틱업계·수요기업 상생협약 이행 협력사 납품대금 약 200억 ↑

중기부, 지난 4월 9일 체결한 상생협약 이행상황 점검(6.25~7.3)

협력사 394개 대상 납품대금 약 200억 인상, 조기지급 149.7억

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중소벤처기업부는 지난 4월 을지로위원회 주관으로 정부(중기부 등), 플라스틱 업계, 수요 대·중견기업이 체결한 상생협약의 이행실적을 점검한 결과, 납품대금 인상·조기지급·납기 부담 완화 등 상생협력 성과를 확인했다고 13일 밝혔다.이번 점검은 수요기업 9개사를 대상으로 실시했으며 협약 체결 이후인 4월 9일부터 6월 30일까지의 이행실적을 확인했다. 점검 결과 수요기업들은 원재료 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 협력 중소기업을 지원하기 위해 394개 협력사를 대상으로 총 약 200억원 규모의 납품대금을 인상했다.일부 수요기업은 거래관행을 개선하고 납품대금을 조기에 지급하는 등 협력사의 부담 완화에도 적극 나섰다. 납품대금 연동약정을 신규 체결하거나 협상주기를 단축해 원재료 가격 변동이 납품대금에 신속하게 반영될 수 있도록 했다.아울러 총 149억7000만원의 납품대금을 10일 이내 조기 지급해 유동성을 지원하고, 54건의 납기연장과 패널티 면제를 통해 협력사의 납품 부담도 줄였다. 이 밖에도 상생펀드를 통한 저리 금융지원, 원재료 공동 발굴·품질 테스트 지원 등 다양한 상생협력 사례도 확인됐다.중기부는 앞으로도 상생협약 이행실적을 정기적으로 점검하고, 우수사례를 발굴·확산해 자발적인 상생협력 문화와 납품대금 제값받기 환경을 조성해 나갈 계획이다.이은청 중기부 상생협력정책국장은 "이번 점검을 통해 수요 대·중견기업들이 상생협약을 충실히 이행하고 있는 것을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 상생협약 이행실적을 지속적으로 점검하고, 우수사례를 확산해 자발적인 상생협력 문화가 정착될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.