IPARK현대산업개발, 5852억 규모 성남 태평3구역 재개발

1 0 태평3구역 공공참여 재개발 정비사업 부분 투시도.

IPARK현대산업개발은 5852억원 규모의 경기도 성남시 태평3구역 공공 참여 재개발 정비사업의 시공사로 선정됐다고 13일 밝혔다.회사에 따르면 태평3구역 주민대표회의는 지난 12일 진행된 시공자 선정 토지 등 소유자 전체 회의에서 IPARK사업단(IPARK현대산업개발·코오롱글로벌 컨소시엄)을 최종 시공사로 선정했다.전체 회의에서 IPARK사업단은 투표된 총 1128표 중 1038표를 득표했다. 득표율은 92%다. 이번 수주로 IPARK현대산업개발은 올해 도시정비 사업에서 5852억원(도급비 총액 9003억원) 첫 수주 실적을 올렸다.해당 사업은 성남시 수정구 태평동 4580번지 일원 약 12만4988㎡(3만7809평) 규모의 재개발 정비사업이다. 한국토지주택공사(LH)가 사업시행자로 참여해 인허가와 이주, 사업비 조달을 책임지며 안정성을 높였다.회사는 컨소시엄 형태임에도 불구하고 주민들의 선호도가 높은 아이파크(IPARK) 단일 브랜드를 적용하기로 했으며 설계·시공·품질관리까지 총괄 주간하기로 제안하며 토지 등 소유자들의 지지를 끌어냈다.IPARK사업단은 '아이파크 더 포트리스(가칭)'을 통해 중세 성곽을 모티브로 한 랜드마크 설계를 선보였다. 특히 기존 정비계획(안)의 36개 동을 24개 동으로 30%가량 줄였다. 동수를 줄여 확보한 여유 공간에는 축구장 3배 크기인 약 2만826㎡ 규모의 복합형 중앙광장을 조성한다.고도 제한 조건 속에서도 데크층을 활용해 최고층수를 15층에서 19층으로 상향했고, 청계산까지 조망할 수 있는 270도 파노라마 뷰의 스카이 커뮤니티 등을 제안했다. 가구당 1.5대의 주차 공간 등을 제공한다.해당 사업지는 강남, 잠실, 판교까지 20분대에 이동할 수 있는 입지로 성남 원도심 내 우수한 서울 접근성을 자랑한다. 가천대역 인근에 있으며, 인근 복정역세권에 현대차그룹이 추진 중인 미래 모빌리티 연구개발(R&D) 복합개발사업 및 수서역 환승센터 복합개발(GTX·신세계백화점 등)의 배후 주거지로 손꼽힌다.