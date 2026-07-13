코오롱인더, IMM PE와 MOU 체결…기업 경쟁력 강화

스페셜티 사업본부 산하 사업 지분 양도거래 추진

★코오롱One&Only타워 0 코오롱인더스트리가 IMM PE와 MOU를 체결했다./코오롱인더스트리

코오롱인더스트리는 기능소재 및 이미지 소재 사업 매각의 우선협상대상자인 IMM PE (Private Equity)와 MOU(업무협약)를 체결했다고 13일 공시했다.이번 체결에 따라 코오롱인더스트리는 스페셜티 사업본부 산하의 OC(Overcoat), OLED 봉지재 및 DFR(드라이필름) 사업 및 관련 지분의 양도거래를 추진한다. IMM PE에 우선협상권을 부여하며 본계약 체결 전 기본적인 사항을 논의한다는 계획이다.OC는 디스플레이 패널 내 컬러필터 표면의 평탄화를 통해 액정 구동 및 패널의 신뢰성을 향상시키며 OLED 봉지재는 OLED 패널 발광층을 산소와 수분으로부터 보호하는 역할을 한다. DFR은 감광성 필름으로 PCB 전기회로 형성에 사용되는 재료다.코오롱인더스트리는 그간 코오롱글로텍 자동차 소재 부품 사업의 합병, ENP 합병 등 사업 효율화를 이어왔으며 이번 양도 거래 또한 기업 경쟁력 강화 노력의 일환이다는 설명이다. 코오롱인더스트리는 양도 거래 대금을 재무구조 개선, 신사업 투자 등 회사 경쟁력 강화를 위해 활용할 계획이다.코오롱인더스트리 관계자는 "이번 사업 양도 계약은 코오롱인더스트리의 핵심 역량에 집중한다는 장기 발전 계획에 따른 것"이라며, "앞으로도 mPPO, CPI 등 회사의 고부가 주력 사업을 육성함과 동시에 신성장 동력 발굴을 위한 노력도 멈추지 않을 것"이라 밝혔다.