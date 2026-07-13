고려아연, 도서지역 의료취약계층 2000여명 무상진료 후원

통영적십자병원 '찾아가는 누구나진료센터' 11년째 지원

통영·고성·거제 의료취약계층 1910명 순회진료, 100명 MRI 검진

지역 의료안전망 강화…누적 공동모금회 기부금 397억원

[사진] 고려아연이 후원하는 통영적십자병원 무료 순회진료 사업 ‘찾아가는 누구나진료센터’ 진료현장에서 의료진이 주민들을 진찰하는 모습 (사진=고려아연) 0 고려아연이 후원하는 통영적십자병원 무료 순회진료 사업 '찾아가는 누구나진료센터' 진료현장에서 의료진이 주민들을 진찰하는 모습./고려아연

고려아연이 도서지역 의료취약계층을 위한 무료 순회진료 사업을 후원하며 지역사회 의료안전망 강화에 나섰다. 통영권 의료취약계층 2000여명에게 무상진료와 정밀검진을 지원하며 의료 복지 사각지대 해소에 힘을 보탰다.13일 고려아연은 통영적십자병원의 무료 순회진료 사업인 '찾아가는 누구나진료센터'를 후원해 통영시와 고성군, 거제시 등 도서지역 의료취약계층 2000여명에게 무상진료를 제공했다고 밝혔다. 이 사업은 고려아연의 후원과 사회복지공동모금회의 지원으로 11년째 이어지고 있다.통영적십자병원은 고려아연의 후원금을 활용해 지난해 6월부터 이달까지 14차례에 걸쳐 의료취약계층 1910명을 대상으로 무료 순회진료를 실시했다. 내과와 마취통증의학과, 신경외과, 정형외과 의료진 20여명이 참여해 진료 상담과 처방, 투약, 만성질환 관리 등 의료서비스를 제공했다.무료 순회진료와 별도로 원거리 섬 지역 주민 100여명을 대상으로 뇌혈관질환 MRI 정밀 종합검사도 지원했다. 순회진료팀 방문이 어려운 주민들의 중증질환을 조기에 발견하고 예방하기 위한 취지다.고려아연 관계자는 "이번 사업이 도서지역 의료취약계층의 복지 사각지대를 해소하고 지역주민들의 건강을 지키는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 의료안전망 강화를 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.한편 고려아연은 '찾아가는 누구나진료센터' 사업 등을 위해 매년 사회복지공동모금회에 약 30억원을 기부하고 있으며, 지난해 기준 누적 기부금은 397억원에 달한다.