노루페인트, ‘2025 지속가능경영보고서’ 발간…“투명 소통 확대”

2551540271 0 2025 지속가능경영보고서. /노루페인트

노루페인트는 최근 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 13일 밝혔다.노루페인트는 기후변화 대응·온실가스 감축, 에너지 효율성 관리, 유해물질 관리, 친환경 제품 개발·사업 확대, 임직원 안전보건 강화, 지속가능한 공급망 구축 등 주요 ESG 이슈에 대한 추진 현황과 성과를 공개했다.환경 부문에서는 최근 CDP(탄소정보공개프로젝트) 평가 참여와 함께 제품 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 정량적으로 분석하는LCA(전과정평가)를 실시를 바탕으로 친환경 제품 개발과 환경경영 체계 고도화를 추진하고 하는 등 중장기 환경경영 전략인 '그린(Green) 2035' 실현에 속도를 내고 있다.사회 부문에서는 공급망 지속가능성 관리 정책을 수립하고 협력사의 ESG 리스크를 예방·관리하기 위한 ESG 평가와 실사, 개선 지원 활동을 시행하고 있다. 또한 협력사 고충 접수 및 처리 체계를 운영하며 공급망 전반의 ESG 리스크를 체계적으로 관리하고 있다.지배구조 부문에서는 윤리경영 워크숍과 국민권익위원회 주관 윤리경영 자율준수 프로그램 참여 등을 통해 기업의 법적·윤리적 책임을 성실히 이행하고 부패방지 관련 법규 준수와 내부 통제 체계를 고도화함으로써 지속가능한 기업가치 제고에 힘쓰고 있다.노루페인트 관계자는 "앞으로도 기후변화 대응, 윤리경영, 공급망 ESG 등 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 체계를 강화하고 이해관계자와의 투명한 소통을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.